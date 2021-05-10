Fox News: Россия и Китай могут превзойти США в Арктике

Китай активно инвестирует в инфраструктуру в Арктике и планирует строить новые ледоколы. У России флот ледоколов уже насчитывает десятки единиц, и она наращивает военные мощности в регионе. А главному ледоколу США уже больше 40 лет, для него скоро не будет запчастей. Поэтому, как пишет Fox News, хотя американская администрация и озабочена сложившейся ситуацией, Россия и Китай скоро могут превзойти все остальные арктические страны.

Президент Байден по приходу в Белый дом столкнулся с рядом проблем, но одна из них не получает должного освещения, хотя существует уже давно, пишет в своей статье Fox News. Это сложности, которые испытывают США с тем, чтобы обеспечивать свои интересы в Арктике.

Проблемы этого региона редко попадают в СМИ, учитывая гораздо более острую ситуацию на Ближнем Востоке, с Северной Кореей, Китаем. Но Арктика богата природными ресурсами, у неё большой потенциал в будущем, она имеет стратегическую важность, отмечают эксперты. А возможности США там крайне ограничены, предупреждают специалисты, и такая ситуация наблюдается уже лет 20.

Главному ледоколу американского флота уже 40 лет, у США скоро не будет к нему запчастей, отмечает эксперт, с которым общался автор статьи. При этом главные соперники Штатов в регионе, Китай и Россия, уже несколько лет наращивают там присутствие. У России десятки ледоколов, у Китая — три средних ледокола и планы на строительство более крупных.

Китай воспринимает Арктику как зону возможностей, благодаря её запасам энергоресурсов и минералов, а также благодаря потенциалу наличия более коротких торговых путей. Так, Китай писал в своих стратегических документах о «Полярном шёлковом пути» и теперь активно инвестирует в эту концепцию.

В частности, Китай стал активнее в Арктическом совете, где он состоит в статусе наблюдателя. Он работает над торговыми соглашениями с арктическими странами и пытается купить или создать свои компании и инфраструктурные проекты в этих странах. По мнению экспертов, именно эта деятельность представляет собой самую большую угрозу со стороны Китая для США в регионе.

Например, Китай чуть не купил золотодобывающую компанию в Канаде, и помешало этому только Канадское правительство. Также Китай пытался построить аэропорты в Гренландии. И, наконец, ему удалось приобрести контрольный пакет акций Норвежских авиалиний.

Когда Китай пытаются причислить к «околоарктическим странам», эксперты возмущаются: есть только восемь арктических государств, остальные – не арктические. И, как заверяют в Госдепартаменте, американское правительство озабочено действиями Китая и призывает союзников быть внимательными по отношению к китайским инвестициям.

У администрации Байдена в целом довольно жёсткий подход к противостоянию с Китаем и Россией, пишет автор статьи. У экспертов были опасения, что он оставит арктическое направление и сосредоточится на борьбе с изменением климата. Но этого не случилось.

У России, в свою очередь, есть целый флот ледоколов, она сосредоточила своё внимание на Арктике: перестраивает там инфраструктуру, чаще использует потенциалы разведки и противовоздушной защиты. Российские МиГ-31 в этом году перелетели через Северный полюс, а также Россия опубликовала видео, на котором три атомные подлодки пробираются через арктический лёд.

США тоже пытаются ставить рекорды и сотрудничают с союзниками. Но они опасаются, что Россия и Китай могут превзойти демократические страны в этих северных широтах. Как они отмечают, никто не станет инвестировать деньги и наращивать военную активность в Арктической зоне без конкретной цели, приводит Fox News мнение американских экспертов.