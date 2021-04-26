Oilprice: российской нефтянке угрожает «зелёный переход», но мировые позиции она сохранит

Российской нефтяной отрасли угрожает, прежде всего, «зелёный переход», который заключается в отходе развитых стран от использования ископаемого топлива, пишет Oilprice. Тем не менее, с учётом того, что Москва связывает большие надежды с освоением арктических месторождений, а также тем фактом, что развивающиеся страны пока не собираются отходить от нефти, Россия, скорее всего, сохранит за собой позиции в сфере энергетики.

Развал Советского Союза стал геополитической победой США и катастрофой для России, которая пострадала как в политическом, так и экономически и социальном плане. Хотя граждане этой страны получили большую личную свободу, качество их жизни значительно снизилось ввиду крушения государственных институтов. Между тем, в начале 2000-х годов Москва начала оказывать всё большее влияние на свой сырьевой сектор, что привело к росту доходов государства, пишет Oilprice.

Российское сырьё, и в особенности, нефть, обеспечило Москву средствами для модернизации общества. Поэтому Москве нужно поддерживать стабильный экспорт и выручку от него.

В 2019 году российская нефтяная промышленность достигла пиковых показателей по добыче чёрного золота со времён после окончания холодной войны (11,3 млн баррелей в сутки). Однако уровень добычи сильно упал из-за пандемии коронавируса. Тем не менее плавающий курс обмена валют поспособствовал смягчению негативные последствий от снижения экспорта, так как нефть, как правило, торгуется в долларах.

До пандемии треть доходов правительства поступала именно от экспорта энергоносителей. Теперь же эта цифра выросла до 40%. Следовательно, Россия тратит значительные ресурсы, чтобы она и в дальнейшем оставалась энергетической сверхдержавой.

Предполагается, что показатели добычи нефти в России после пандемии вырастут до 11,1 млн баррелей в сутки в 2030 году, что на 200 тыс. меньше по сравнению с рекордным 2019 годом. Впоследствии к 2035 году эти цифры постепенно должны будут снизиться до уровня 9,4 млн баррелей в сутки. При наиболее вероятном сценарии и при условии высоких цен и предложения объёмы производства могут увеличиться до 12,8 млн баррелей в сутки в 2030 году.

Учитывая, что Россия добывает нефть уже очень давно, это означает, что наиболее легкодоступные и, следовательно, дешёвые в плане издержек нефтяные месторождения близки к истощению. В этом контексте центры нефтедобычи постепенно смещаются всё дальше на север и вглубь Сибири, где ещё остались ресурсы. Большинство нетронутых месторождений на данный момент располагается в Арктике, однако разработка последних — это весьма дорогостоящее предприятие ввиду сурового климата.

Тем не менее, Москва возлагает на освоение Арктики в плане энергодобычи большие надежды. Именно по этой причине нефтяные компании получили значительные налоговые послабления, необходимые для снижения издержек и привлечения бизнеса на север.

Одной из главных угроз России в этой сфере является энергетический переход и электрификация общества. Подобная конъюнктура может нивелировать спрос на ископаемое топливо. Хотя в своей стратегии Москва постепенно начинает уделять внимание водороду, главный акцент российская энергетическая отрасль по-прежнему делает на ископаемом топливе, практически никак не конкурируя с международными нефтяными компаниями, которые перестраивают свой бизнес под возобновляемую энергетику.

Тем не менее, энергетический переход также таит для российской энергетики и возможности. Западные компании вроде Shell и BP наращивают свои инвестиции в технологии с нулевым балансом выбросов углерода, постепенно урезая расходы на нефть и газ. Это значит, что даже при снижении спроса Россия может сохранить свои позиции на рынке и остаться энергетической сверхдержавой.

«Российские энергетические компании наращивают своё присутствие в тех регионах, где в обозримом будущем будет расти спрос, вроде Азии и Африки. Хотя развитые страны, скорее всего, будут отходить от углерода, остальной мир по их стопам в ближайшее время идти не собирается. Поэтому стоит ждать, что Россия, по крайней мере, сохранит свои позиции в ближайшем будущем», — подытоживает Oilprice.