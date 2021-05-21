New York Times: Блинкен подтвердил отказ США от «сумасбродной идеи» купить Гренландию

Во время визита в Гренландию Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не собирается её приобретать, пишет The New York Times. Тем самым, по словам издания, госсекретарь США дал чётко понять, что администрация Джо Байдена не намерена развивать «гротескное» предложение о покупке острова, которое выдвигал Дональд Трамп.

Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что Соединённые Штаты больше не заинтересованы в покупке Гренландии. Таким образом он «окончательно поставил крест на сумасбродном предложении администрации Трампа аннексировать самоуправляющуюся датскую территорию», пишет The New York Times.

Журналисты попросили главу Госдепа «определённо сказать», что США не планируют приобрести остров. «Я могу подтвердить, что это так», — ответил Блинкен, который накануне встречался с премьер-министром Гренландии, чтобы обсудить «двустороннюю торговлю и инвестиции».

По словам издания, короткая ремарка Блинкена закрыла «гротескный эпизод» в истории американской внешней политики. Всё началось с появления в прессе сообщений о том, что Дональд Трамп неоднократно призывал своё окружение добиться покупки Гренландии, в том числе для того, чтобы получить доступ к природным богатствам территории. Помощники президента отнеслись к идее без особого энтузиазма, но согласились изучить вопрос.

Новость о том, что Трамп задумался об «аннексии» Гренландии, быстро стала предметом для шуток в интернете. При этом жители полуавтономной территории и датские власти встретили затею американского лидера прохладно. Их возмутило, что президент США рассматривал приобретение острова, как «очередную сделку с недвижимостью».

«Гренландия не продаётся, — заявила в то время премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Гренландия не является датской собственностью. Гренландия принадлежит Гренландии. Я очень надеюсь, что это (предложение Трампа. — ИноТВ) не было сделано всерьёз», — добавила она.

Реакция датчан на его идею разгневала Трампа. Он неожиданно отменил дипломатический визит в скандинавскую страну и назвал Фредериксен «скверной» женщиной, напоминает The New York Times.

На недавней встрече со своим американским коллегой министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг сделал отсылку к этому «дипломатическом разладу». «Мы подчеркнём, что всё это не надо рассматривать в качестве сделки с недвижимостью, — сказал он о переговорах с официальными лицами США. — Госсекретарь Блинкен очень ясно дал понять, что он находится здесь ради людей, живущих в Арктике, ради людей, живущих в Гренландии».