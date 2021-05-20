CNN: на первой встрече с Лавровым Блинкен признал, что у США и России есть множество общих интересов

На полях саммита Арктического совета в Исландии состоялась встреча ведущих дипломатов Вашингтона и Москвы. Во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровом госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что есть множество областей, в которых интересы двух сторон совпадают, в том числе борьба с пандемией и глобальное изменение климата, передаёт CNN.

В то время как напряжённость продолжает медленно нагнетаться, впервые с начала правления администрации Байдена Россия и Соединённые Штаты провели встречу с глазу на глаз на высшем уровне. Ведущие дипломаты двух стран встретились на полях саммита Арктического совета в Исландии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовали друг друга достаточно тепло, но устало. Поскольку глубокие расхождения продолжают довлеть (над российско-американскими отношениями. — ИноТВ).

Блинкен выразил беспокойство относительно наращивания российских войск у границы с Украиной, кибератак. Но он также отметил области возможного сотрудничества.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Существует множество областей, в которых наши интересы пересекаются и частично совпадают. И мы считаем, что мы можем работать вместе и действительно выстраивать (отношения. — ИноТВ), исходя из этих интересов, будь то COVID-19, пандемия, глобальное изменение климата, решение вопросов, связанных с ядерной программой в Иране и Северной Корее, Афганистан. Есть большое количество вопросов, где наши интересы пересекаются.

Мы считаем, что если лидеры России и Соединённых Штатов смогут работать вместе, наши народы, мир станет более безопасным и защищённым местом. И именно к этому мы стремимся.

И, согласно российским государственным СМИ, Сергей Лавров назвал встречу «конструктивной». По его словам, обе стороны понимают «необходимость преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы».

Но пока нам ничего неизвестно об окончательном решении относительно возможной встречи президентов Байдена и Путина.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года.