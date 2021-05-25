CNN: данные о болезни учёных Института вирусологии в Ухани вновь всколыхнули дебаты о происхождении коронавируса

Трое сотрудников Института вирусологии в Ухани тяжело заболели и обратились за медицинской помощью в ноябре 2019 года, что спровоцировало новые дебаты относительно происхождения коронавируса, передаёт CNN. При этом в Китае информацию, содержащуюся в секретном отчёте разведки США, опровергли.

Трое учёных из китайского Института вирусологии в Ухани тяжело болели и были госпитализированы в ноябре 2019 года, то есть ещё до начала пандемии, сообщает CNN со ссылкой на секретный отчёт разведки США. Тем не менее в Китае данные о заражении и госпитализации сотрудников лаборатории опровергли.

Как отмечается на сайте телеканала, о болезни нескольких учёных Госдепартамент сообщил ещё в январе, однако новые данные относительно числа заболевших и тяжести симптомов появились только сейчас и могут вызвать новые дебаты относительно происхождения коронавируса.

В ноябре прошлого года трое учёных обратились к врачам с симптомами, которые были похожи на признаки COVID-19. Тем не менее источники CNN подчеркнули, что в американской разведке всё ещё не знают, чем на самом деле болели исследователи из лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов.



При этом в самом Институте вирусологии поспешили выступить с опровержением данных, содержащихся в отчёте. «Я читал его, это полная ложь. Эти утверждения беспочвенны. Лаборатория не была в курсе этой ситуации, и я даже не знаю, откуда взялась подобная информация», — отметил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь обвинил США в попытке «раскрутить теорию об утечке информации из лаборатории». По его словам, эксперты, неоднократно посещавшие Китай «единодушно согласились, что утверждение об утечке вируса из лаборатории крайне маловероятно соответствует действительности».

Как напоминает CNN, согласно итогам расследования происхождения коронавируса, проведённого Всемирной организацией здравоохранения, нет никаких доказательств утечки.

Однако, как отметил член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак, там не намерены полностью отказываться от гипотезы, хотя и считают гипотезу о естественном происхождении коронавируса «намного более вероятной».