CNN: данные о болезни учёных Института вирусологии в Ухани вновь всколыхнули дебаты о происхождении коронавируса
Трое учёных из китайского Института вирусологии в Ухани тяжело болели и были госпитализированы в ноябре 2019 года, то есть ещё до начала пандемии, сообщает CNN со ссылкой на секретный отчёт разведки США. Тем не менее в Китае данные о заражении и госпитализации сотрудников лаборатории опровергли.
Как отмечается на сайте телеканала, о болезни нескольких учёных Госдепартамент сообщил ещё в январе, однако новые данные относительно числа заболевших и тяжести симптомов появились только сейчас и могут вызвать новые дебаты относительно происхождения коронавируса.
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