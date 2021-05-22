Times: по данным ВОЗ, реальное число жертв COVID-19 может достигать 8 млн человек

Согласно ВОЗ, реальное количество умерших от коронавируса может быть в два или три раза больше официальных данных, сообщает The Times. Как заявили в организации, по сдержанным оценкам, можно с уверенностью говорить о 6-8 миллионах жертв пандемии.
Реальное число жертв пандемии COVID-19, скорее всего, в два или три раза выше официальных данных, согласно которым на настоящий момент в мире от коронавируса погибли 3,4 млн человек, пишет The Times со ссылкой на Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Представляя свой ежегодный отчёт «Мировая статистика здравоохранения», ВОЗ добавила, что общее количество смертей от пандемии за 2020-й оценивается в 3 миллиона, т.е. на 1,2 миллиона больше официальной цифры. При этом в адрес некоторых стран звучат обвинения в подтасовке данных.
Как заявила помощник генерального директора ВОЗ Самира Асма, рост числа смертей в Латинской Америке и Азии на фоне распространения новых вариантов коронавируса означает, что количество жертв COVID-19 «действительно может быть в два-три раза выше».
«Мы, вероятно, сталкиваемся со значительным занижением общего числа смертей, прямо или косвенно связанных с COVID-19, — подчеркнула она. — Так что думаю, что, по сдержанным оценкам, можно с уверенностью говорить о 6-8 миллионах смертей».
Серьёзно заниженные официальные данные, как поясняется в статье, связаны с недостаточным тестированием, плохим ведением документации, а также с отказом стран включать в статистику тех, кто умер от других состояний из-за дополнительной нагрузки на ресурсы здравоохранения.
В ВОЗ отметили, что занижения данных наблюдались даже в регионах с относительно надёжными системами отчётности. Так, по оценкам, в европейском регионе, в который входят 53 страны, в 2020-м было от 1,1 до 1,2 млн «избыточной смертности», что вдвое превышает 600 тыс. официально зарегистрированных случаев смерти от COVID-19.
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