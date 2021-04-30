Euronews: ВОЗ предупреждает об опасности повторения «индийского сценария» в Европе

Катастрофическая ситуация с резким ростом заболеваемости и смертности от коронавируса, с которой сейчас столкнулась Индия, может повториться в любой другой стране. Когда появляются более заразные штаммы коронавируса, а число вакцинированных всё ещё довольно небольшое — это может обернуться тяжёлыми последствиями, предупреждает ВОЗ. Эксперты обеспокоены, как поведёт себя «индийский штамм» COVID-19 на фоне ослабления ограничений в Европе, передаёт Euronews.
В международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи специалисты провели операцию по санитарной обработке помещений. Это потребовалось после того, как у 23 пассажиров, прибывших в Рим из Индии, был обнаружен коронавирус. Пока, однако, неизвестно являются ли инфицированные носителями индийского штамма, который вызывает обеспокоенность ВОЗ.
ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: Я считаю, крайне важно понимать, что ситуация, с которой столкнулась Индия, может сложиться где угодно. Это серьёзная проблема для всех стран. Когда ослабляются ограничительные меры, когда люди снова собираются большими группами, когда существуют более заразные штаммы коронавируса, а число вакцинированных всё ещё довольно небольшое — всё это может обернуться тяжёлыми последствиями для любого государства.
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