Euronews: ВОЗ предупреждает об опасности повторения «индийского сценария» в Европе

Катастрофическая ситуация с резким ростом заболеваемости и смертности от коронавируса, с которой сейчас столкнулась Индия, может повториться в любой другой стране. Когда появляются более заразные штаммы коронавируса, а число вакцинированных всё ещё довольно небольшое — это может обернуться тяжёлыми последствиями, предупреждает ВОЗ. Эксперты обеспокоены, как поведёт себя «индийский штамм» COVID-19 на фоне ослабления ограничений в Европе, передаёт Euronews.

В международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи специалисты провели операцию по санитарной обработке помещений. Это потребовалось после того, как у 23 пассажиров, прибывших в Рим из Индии, был обнаружен коронавирус. Пока, однако, неизвестно являются ли инфицированные носителями индийского штамма, который вызывает обеспокоенность ВОЗ.



ХАНС КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: Я считаю, крайне важно понимать, что ситуация, с которой столкнулась Индия, может сложиться где угодно. Это серьёзная проблема для всех стран. Когда ослабляются ограничительные меры, когда люди снова собираются большими группами, когда существуют более заразные штаммы коронавируса, а число вакцинированных всё ещё довольно небольшое — всё это может обернуться тяжёлыми последствиями для любого государства.



За сутки в Индии было выявлено около 380 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным антирекордом. Помощь Индии в борьбе с эпидемией оказала Россия. Москва отправила в Нью-Дели более 22 тонн грузов, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких. Готовность поддержать Индию выразили более 40 стран.



Дата выхода в эфир 29 апреля 2021 года.