Sky News Australia: массовые кремации в Индии демонстрируют опустошительный эффект от COVID-19

В Индии из-за коронавируса сложилась прискорбная ситуация, сообщает Sky News Australia со ссылкой на заявления высокопоставленных чиновников ВОЗ. Так, в столице страны Нью-Дели тела умерших от коронавируса сжигают на импровизированных кострах в ходе массовых кремаций, отмечается в материале.
ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, глава ВОЗ: Ситуация в Индии более чем прискорбная. ВОЗ делает всё, что в наших силах. Мы предоставляем крайне необходимое оборудование и обеспечиваем поставки, в том числе тысяч концентраторов кислорода, сборных передвижных полевых госпиталей, а также лабораторных принадлежностей. Как я уже упоминал в пятницу, ВОЗ перебросила более 2600 сотрудников, чтобы содействовать реализации ответных мер на месте событий, помогая в плане надзора, технических рекомендаций и усилий по вакцинации.
МАРИЯ ВАН КЕРКХОВЕ, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ: Ситуация в Индии, как уже сказал генеральный директор, действительно прискорбная. Наблюдаемый нами экспоненциальный рост числа новых случаев реально ошеломляет. Мы наблюдали схожие траектории роста числа инфицированных в нескольких странах, однако подобных масштабов не было. Кроме того, не было такого, как в Индии, воздействия и нагрузки на систему здравоохранения.
Однако мы уже наблюдали подобную траекторию развития, когда кривая заболеваемости, если взглянуть на графики, растёт почти вертикально. Это может произойти в нескольких странах, в любых странах, если мы ослабим нашу бдительность. Я не говорю, что Индия ослабила бдительность, я говорю, что мы находимся в шаткой ситуации. Девять недель роста числа заболевших.
На прошлой неделе было сообщено о более чем пяти, почти 5,7 миллиона случаев заражения (в мире. — ИноТВ). И это, конечно же, заниженные данные относительно реального числа инфицированных за прошлую неделю.
Прискорбные кадры из Индии демонстрируют, какой опустошительный эффект оказывает COVID-19 на страну, где в Нью-Дели мёртвых сжигают в ходе массовых кремаций на импровизированных кострах.
В Индии на данный момент зарегистрировано более 17 миллионов случаев коронавируса и почти 200 тысяч смертей.
В понедельник в стране зафиксировано 352 тысячи случаев и 2812 умерших.
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