CNN: «ситуация всё более отчаянная» — Индия установила мировой рекорд по заражаемости COVID-19
КРИСТИ ЛУ СТАУТ, корреспондент CNN: Совершенно верно. Индия столкнулась с массовой гибелью населения в рекордных масштабах, и ситуация в стране становится всё более отчаянной. Как нам известно, премьер-министр Индии Норендра Моди в последние дни проводил встречи на высшем уровне, обсуждая кризис с официальными лицами, — и именно это он и должен делать, ведь сегодня утром Индия объявила о том, что на территории страны было зарегистрировано 332 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный рост числа случаев заражения COVID-19 в мире с самого начала пандемии.
А тем временем, число вызванных инфекцией смертей продолжает быстро расти — и эксперты при этом говорят, что статистика скорее всего занижена, поскольку по всей стране в последние дни без остановки кремируют погибших.
Система здравоохранения страны находится в критическом положении: по нашей информации, в Индии банально не хватает больничных коек. Более того, по словам индийского министра здравоохранения, медицинские учреждения нуждаются в 5 тысячах дополнительных реанимационных коек. Не хватает и кислорода — в Дели как минимум в шести больницах его не осталось вообще.
Врачи советуют пациентам оставаться дома, кампания по вакцинации населения реализуется ужасно медленно, и, как нам известно, потерявшим всякую надежду людям в последнее время приходится в буквальном смысле умолять через социальные сети и, в частности, Twitter о том, чтобы их заболевшим друзьям и родственникам предоставили необходимые медицинские средства, включая медикаменты, реанимационные койки и даже кислород. Мы приведём пару примеров таких твитов; все они были опубликованы в подлинных учётных записях, принадлежащих сотрудникам СМИ, которые не только освещают разворачивающийся в их стране кризис, но и пытаются найти как для себя, так и для своих близких способ его пережить.
Вот твит, опубликованный обозревателем Стати Гош, она пишет: «Нужен концентратор кислорода, очень срочно. Место — Дели. Наводки будут у кого-нибудь? Умоляю, помогите». А вот что пишет другой сотрудник СМИ: «Имя: Сандип Верма. Подтвердили коронавирус. Диагностированы инфекция лёгких и пневмония. Поступил в больницу в районе Прит Вихар, в Дели. Нужна плазма, группа крови — любая».
Индийская писательница и журналист Барка Датт ранее в интервью CNN заявила, что для Индии наступило время национального кризиса — и национального траура. Давайте послушаем.
БАРКА ДАТТ, обозреватель The Washington Post: Система здравоохранения страны потерпела полный коллапс — и эти слова я говорю со всей ответственностью, как журналист, который последние две недели провёл на месте событий, в командировках по всей Индии, и осматривал реанимационные отделения, места кремации, кладбища и места захоронения людей. Я считаю, что наш политический истеблишмент даже теперь не осознал, насколько серьёзный кризис мы сейчас переживаем, — ведь иначе не объяснить тот факт, что в одном из восточных штатов Индии до сих пор проводятся предвыборные митинги с массовым скоплением людей.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 23 апреля 2021 года.
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