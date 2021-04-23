CNN: «ситуация всё более отчаянная» — Индия установила мировой рекорд по заражаемости COVID-19

В Индии 23 апреля было зарегистрировано 332 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало мировым рекордом по суточной заражаемости за всё время пандемии, сообщает CNN. По информации канала, система здравоохранения страны уже находится в коллапсе — в больницах не осталось свободных мест и не хватает самых необходимых средств, включая лекарства и кислород. Между тем, смертность от COVID-19 продолжает быстро расти по всей Индии.

КРИСТИ ЛУ СТАУТ, корреспондент CNN: Совершенно верно. Индия столкнулась с массовой гибелью населения в рекордных масштабах, и ситуация в стране становится всё более отчаянной. Как нам известно, премьер-министр Индии Норендра Моди в последние дни проводил встречи на высшем уровне, обсуждая кризис с официальными лицами, — и именно это он и должен делать, ведь сегодня утром Индия объявила о том, что на территории страны было зарегистрировано 332 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий суточный рост числа случаев заражения COVID-19 в мире с самого начала пандемии.

А тем временем, число вызванных инфекцией смертей продолжает быстро расти — и эксперты при этом говорят, что статистика скорее всего занижена, поскольку по всей стране в последние дни без остановки кремируют погибших.

Система здравоохранения страны находится в критическом положении: по нашей информации, в Индии банально не хватает больничных коек. Более того, по словам индийского министра здравоохранения, медицинские учреждения нуждаются в 5 тысячах дополнительных реанимационных коек. Не хватает и кислорода — в Дели как минимум в шести больницах его не осталось вообще.

Врачи советуют пациентам оставаться дома, кампания по вакцинации населения реализуется ужасно медленно, и, как нам известно, потерявшим всякую надежду людям в последнее время приходится в буквальном смысле умолять через социальные сети и, в частности, Twitter о том, чтобы их заболевшим друзьям и родственникам предоставили необходимые медицинские средства, включая медикаменты, реанимационные койки и даже кислород. Мы приведём пару примеров таких твитов; все они были опубликованы в подлинных учётных записях, принадлежащих сотрудникам СМИ, которые не только освещают разворачивающийся в их стране кризис, но и пытаются найти как для себя, так и для своих близких способ его пережить.

Вот твит, опубликованный обозревателем Стати Гош, она пишет: «Нужен концентратор кислорода, очень срочно. Место — Дели. Наводки будут у кого-нибудь? Умоляю, помогите». А вот что пишет другой сотрудник СМИ: «Имя: Сандип Верма. Подтвердили коронавирус. Диагностированы инфекция лёгких и пневмония. Поступил в больницу в районе Прит Вихар, в Дели. Нужна плазма, группа крови — любая».

Индийская писательница и журналист Барка Датт ранее в интервью CNN заявила, что для Индии наступило время национального кризиса — и национального траура. Давайте послушаем.

БАРКА ДАТТ, обозреватель The Washington Post: Система здравоохранения страны потерпела полный коллапс — и эти слова я говорю со всей ответственностью, как журналист, который последние две недели провёл на месте событий, в командировках по всей Индии, и осматривал реанимационные отделения, места кремации, кладбища и места захоронения людей. Я считаю, что наш политический истеблишмент даже теперь не осознал, насколько серьёзный кризис мы сейчас переживаем, — ведь иначе не объяснить тот факт, что в одном из восточных штатов Индии до сих пор проводятся предвыборные митинги с массовым скоплением людей.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2021 года.