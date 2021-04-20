Sky News: в мире уже более 3 миллионов человек умерли от COVID-19

В мире погибших от COVID-19 уже более 3 миллионов человек, передаёт Sky News. Как отмечает канал, население Земли преодолело эту отметку на фоне очередного прироста новых случаев в отдельных странах, а также на фоне растущих у людей сомнений по поводу вакцин и вакцинации.
Вот так выглядит вторая волна коронавируса в Индии. В моргах просто нет места для всех тел. На фоне того, как число погибших от COVID-19 в мире перевалило за отметку в 3 миллиона человек, Индия столкнулась с рекордным ростом случаев заболевания. Люди напуганы и озлоблены.
СРИШТИ БХАРГАВА, адвокат: Если я заболею, куда мне идти? Что я должна делать?
Страна занимает второе месту по числу заразившихся после США. Она обошла Бразилию, где, как заявляют врачи, им приходится привязывать пациентов, чтобы поместить их на аппараты ИВЛ, так как в больницах кончились седативные препараты.
АУРЕУ ДУ КАРМУ ФИЛЬЮ, врач-реаниматолог: Пациенты подвергаются своего рода пытке и не могут даже попросить о помощи, когда они испытывают неприятные ощущения в такой ситуации.
Президента (Жаира Болсонару. — ИноТВ) яростно критикуют за то, что он игнорирует науку и допускает быстрое усугубление кризиса.
Бразилия — одна из стран, вакцинирующих своих жителей посредством Всемирной организации здравоохранения в рамках механизма COVAX. По мнению многих учёных, более богатым странам следует делать больше, чтобы помогать более бедным странам с вакцинами.
В Америке, где от COVID-19 умерло больше людей, чем в любой другой стране мира, применено уже более 200 миллионов доз. Однако, как и во многих странах, огромное количество людей не горят желанием прививаться.
МАРТИН МАККИ, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины: В последнее время в случае с вакциной AstraZeneca мы могли наблюдать, что в определённых частях мира люди испытывают беспокойство по поводу её использования. В результате, мы оказались в очень прискорбной ситуации в некоторых странах, в некоторых уголках Африки, где, как мы наблюдаем, растут сомнения по поводу использования вакцин. И теперь эта ценная и редкая вакцина пропадёт зря.
Существуют серьёзные опасения, что COVID будет и дальше опережать нас на шаг, мутируя и даже игнорируя вакцины. И всё это в то самое время, когда многие страны изо всех сил пытаются сдержать резкий прирост числа заболевших.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина «Спутник V» при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) будет доступна в странах Евросоюза не ранее конца 2021 года.
Пентагону неизвестно, есть ли конкретная связь между потерями американских войск в Афганистане и заявлениями о якобы причастности России к нападениям талибов на военных США. Об этом заявил на брифинге представитель американского Минобороны Джон Кирби.
В МИД России напомнили Чехии о её «немалой недвижимости в районе Тверской улицы» в Москве. Так российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало сообщение о затее пражских муниципальных властей относительно «возврата» части земельного участка, используемого посольством России в Праге.
Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что один из пострадавших при взрыве газа в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области получил ожоги лица и плеча и черепно-мозговую травму, ещё двое — переломы позвоночника.
Исключая «Росатом» из тендера по АЭС «Дукованы», Чехия лишает свою промышленность контрактов на миллиарды евро — российское предложение подразумевало вовлечение сотен чешских и европейских компаний в проект расширения АЭС, сообщили в госкорпорации.
Пресс-служба прокуратуры Нижегородской области сообщила, что проверка соблюдения действующего законодательства организована прокуратурой по факту взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша Нижегородской области.
Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Вячеслав Пилипенко рассказал, может ли полярное сияние появиться на Урале.
Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение двух дней проводит совещания по подготовке своего послания Федеральному собранию, в том числе переговоры с главой правительства, некоторыми вице-премьерами и министром финансов. Он добавил, что социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его послании Федеральному собранию.
Генеральный директор туроператора «Петербургский магазин путешествий», член Общенационального союза индустрии гостеприимства Анна Твердохлебова прокомментировала развитие туротрасли в Санкт-Петербурге.
Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачёв рассказал о возможном влиянии магнитных бурь на здоровье.
Депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая опубликовала в Facebook требования ряда депутатов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, среди которых расторжение дипломатических отношений с Россией и призыв резервистов в вооружённые силы.
Вице-премьер России Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация, которая складывается на Международной космической станции (МКС), может в будущем привести к серьёзным последствиям вплоть до катастрофы.
Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, председатель попечительского совета федерального проекта «Гостеприимная Россия» Олег Алексеев прокомментировал ситуацию с ценами на отдых внутри страны.
Заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям научного центра им. М.П. Чумакова РАН Константин Чернов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о планах проведения третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «КовиВак».
Член исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йеспер Мёллер заявил, что «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», принявшие решение присоединиться к проекту Суперлиги вопреки запрету организации, не примут участия в полуфиналах Лиги чемпионов этого сезона.