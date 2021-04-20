BFM TV: в Индии шестой день подряд выявляют свыше 200 тыс. ковидных больных
КАРОЛЬ ДИТРИХ, корреспондент BFM TV в Нью-Дели (Индия): У нас началась вторая волна — крайне свирепая: мы бьём рекорды по заражению почти каждый день. Уже шесть дней регистрируют более 200 тыс. новых случаев ежедневно. Это очень много! Например, сегодня по последним цифрам у нас более 259 тыс. новых случаев за последние 24 часа и более 1700 умерших. Так что что касается тестов, это новый рекорд для Индии. Здесь, в столице Нью-Дели, где я нахожусь, ситуация вызывает особенное беспокойство. Нью-Дели — это город, который больше всех в Индии пострадал от коронавируса. Только за воскресенье, например, я вам приведу цифры: здесь зарегистрировали около 25 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Это достаточно серьёзно: пандемия распространяется с быстротой молнии, то есть примерно 30% людей, прошедших тестирование в столице в воскресенье, получили положительный результат.
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