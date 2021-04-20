BFM TV: в Индии шестой день подряд выявляют свыше 200 тыс. ковидных больных

В Индии шестой день подряд регистрируют рекордные показатели заболеваемости — ежедневно выявляют свыше 200 тыс. новых заражённых COVID-19, передаёт BFM TV. Столица государства Нью-Дели больше всех пострадала от второй волны эпидемии: больницы наводнены пациентами, не хватает коек, кислорода и лекарств, поэтому власти были вынуждены ввести недельный карантин.

КАРОЛЬ ДИТРИХ, корреспондент BFM TV в Нью-Дели (Индия): У нас началась вторая волна — крайне свирепая: мы бьём рекорды по заражению почти каждый день. Уже шесть дней регистрируют более 200 тыс. новых случаев ежедневно. Это очень много! Например, сегодня по последним цифрам у нас более 259 тыс. новых случаев за последние 24 часа и более 1700 умерших. Так что что касается тестов, это новый рекорд для Индии. Здесь, в столице Нью-Дели, где я нахожусь, ситуация вызывает особенное беспокойство. Нью-Дели — это город, который больше всех в Индии пострадал от коронавируса. Только за воскресенье, например, я вам приведу цифры: здесь зарегистрировали около 25 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Это достаточно серьёзно: пандемия распространяется с быстротой молнии, то есть примерно 30% людей, прошедших тестирование в столице в воскресенье, получили положительный результат.

ВЕДУЩАЯ новостей: Выдерживает ли система здравоохранения?

КАРОЛЬ ДИТРИХ: Система здравоохранения очень пострадала. Больницы столкнулись с настоящим наводнением пациентов: им не хватает коек, кислорода, лекарств. В соцсетях множество больных семей, совершенно беспомощных, призывают их на помощь. Например, сегодня утром по последним цифрам на весь Нью-Дели — город с 2 млн жителей, — согласно информации правительства, осталось 44 коек в палатах интенсивной терапии. Так что карантин в столице, который начался вчера вечером и продолжится неделю, на самом деле имеет целью замедлить распространение эпидемии, чтобы разгрузить больницы, а также дать властям время для внедрения экстренной инфраструктуры: переоборудовать школы, спортивные комплексы и создать дополнительные больничные места, чем сейчас они и занимаются.