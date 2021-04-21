WION: почти 300 тысяч больных — Индия установила суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Индии за сутки зарегистрировали наибольшее число новых случаев заболевания и смертей от COVID-19 с начала эпидемии, сообщает WION. Власти объявили, что со следующего месяца всё взрослое население страны получит право пройти вакцинацию, а индийская компания Bharat Biotech нарастила производственные мощности своих заводов, чтобы получить больше доз вакцины.

В Индии зарегистрировали около 300 тыс. случаев заражения за последние 24 часа. В стране, которая не справляется со свирепой второй волной пандемии, сообщили о 295 041 случаях за один день. За последние семь дней в Индии ежедневно регистрируют более 200 тыс. случаев. Также в Индии доложили о самом большом числе умерших за один день с начала пандемии в прошлом году — более 2 тыс. смертей. Их количество в течение недели также продолжает неуклонно расти.

Тем временем компания Bharat Biotech объявила, что увеличит производительность выпуска вакцины, чтобы поддержать правительственную кампанию по вакцинации как в Индии, так и по всему миру. Производственные мощности были увеличены, чтобы получать 700 млн доз в год. Наращивание объёмов проводится на уровне шататов, на многих заводах в Хайдарабаде и Бангалоре. Производитель также заявил, что успешно организовал местное производство ключевого компонента вакцины Algel-IMDG, который стимулирует иммунный ответ Т-клеток памяти.

Увеличение производства вакцин произошло после заявления правительство Моди о том, что с 1 мая всё взрослое население Индии получит право пройти вакцинацию. Тем временем во вторник премьер-министр Нарендра Моди призвал население не впадать в уныние и попросил штаты использовать карантин только в качестве крайней меры.