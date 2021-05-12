France 24: ВОЗ обнаружила индийский вариант коронавируса в 44 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о том, что индийский вариант коронавируса B.1.617 обнаружен уже в 44 странах мира, пишет France 24. Этот штамм COVID-19 более заразный, чем первоначальный вариант, и, по мнению международной организации, «вызывает обеспокоенность».

В среду 12 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что вариант коронавируса B.1.617 обнаружен в 44 странах мира, сообщает France 24. Впервые он появился в Индии в октябре и привёл к резкому скачку заболеваемости COVID-19 в этой стране.

ВОЗ указывает, что индийский вариант зафиксировали в последовательностях генетического кода, опубликованных в базе данных GISAID представителями «44 стран из 6 регионов ВОЗ». Кроме того, организация получила уведомления о наличии этого типа вируса в пяти других странах. Помимо Индии, больше всего заболевших этим вариантом проживают в Великобритании. На этой неделе ВОЗ назвала вариант B.1.617 «вызывающим озабоченность».

В статье отмечается, что новый штамм коронавируса стал одной из причин (но не единственной), которые объясняют резкий рост заболеваемости в Индии, ставшей главным очагом распространения пандемии на данный момент. Индийский вариант присоединился к другим трём — появившимся сперва в Великобритании, Бразилии и ЮАР, — которые считаются более опасными, чем изначальная версия коронавируса: они более заразные, более смертельные или более резистентные по отношению к некоторым вакцинам.

Так, вариант B.1.617 является более заразным. Согласно официальной статистике, ежедневно в Индии от COVID-19 погибает около 4 тыс. человек. В среду общее число жертв пандемии преодолело отметку в 250 тыс. человек. На данный момент количество умерших от коронавируса в Индии составляет треть от общего числа смертей по всему миру.

Индийские больницы и морги переполнены, в стране не хватает лекарств и кислорода. Мощная вторая волна эпидемии вышла за пределы города в сельскую местность, где жителям не хватает древесины для кремации тел, как того требует индуистская традиция.