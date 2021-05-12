GT: распространение «индийского» варианта коронавируса в Южной Азии может обернуться «катастрофой», предупреждают китайские эксперты
Китайские эксперты убеждены, что решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о присвоении «индийскому» штамму коронавируса статуса «глобальной» проблемы показывает, что этот вариант может быть более заразным, более смертоносным и более устойчивым к имеющимся на сегодняшний день вакцинам — а также предупредили, что в стремительное распространение штамма в Индии может привести к катастрофе, если затронет другие страны, пишет Global Times.
Как отмечается в материале издания, индийские СМИ ранее сообщили, что учёные обнаружили в Индии новые штаммы с тремя, а не двумя мутациями, как у обычного «индийского» варианта патогена, а также установили, что во всех индийских штатах, где в последнее время регистрируется рекордная заражаемость коронавирусом, доминируют именно мутантные варианты — а между тем, чем быстрее распространяется вирус, тем быстрее он и мутирует.
С появлением новых штаммов-мутантов, заразность коронавируса может измениться как в сторону усиления, так и в сторону ослабления, заявил в интервью Global Times вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю. «Учитывая нынешнюю ситуацию, если заражаемость сохранится на том же уровне, «индийский» вариант может распространиться в Южной Азии, перекинувшись на соседние с Индией страны, имеющие схожую плотность населения», — также заявил эксперт.
Как подчёркивает обозреватель GT, «индийский» вариант действительно уже начал распространяться на соседей Индии: о первых случаях выявления мутантного штамма в минувшие выходные сообщили на Шри-Ланке и в Бангладеш, а во вторник он был обнаружен на Филиппинах.
Хотя чтобы точно установить, насколько «индийский» вариант устойчив к вакцинам, понадобятся дополнительные исследования, быстрые темпы распространения коронавируса в Индии говорят о том, что если вариант распространится в другие странах Южной Азии, население которой составляет в общей сложности более 1,8 млрд, власти могут потерять контроль над его распространением, что приведёт к «катастрофе», прокомментировал ситуацию Ян Чжаньцю.
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