NYPost: Индия вновь побила собственные антирекорды по новым случаям заражения и смерти от COVID-19

В Индии зарегистрированы очередные рекордные показатели по заболеваемости COVID-19, пишет New York Post. Так, согласно официальным данным, в стране за сутки было зафиксировано более 412 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и почти 4 тыс. смертей.
Индия в четверг снова побила свои собственные антирекорды по ежедневным случаям заболевания и смерти от коронавируса, пишет New York Post.
Так, было зарегистрировано 412 262 новых случая COVID-19. Причём уже второй раз в этом месяце ежедневный прирост случаев перевалил за отметку 400 тыс.
Министерство здравоохранения Индии также сообщило о 3980 новых случаях смерти от коронавируса за последние сутки.
Между тем, по мнению экспертов, обе цифры занижены.
Страна установила эти антирекорды на фоне борьбы с нарастающим кризисом, который усугубляется критической нехваткой кислорода.
Спрос на медицинский кислород, как отмечает издание, в стране вырос уже в семь раз. В среду вечером 11 пациентов с COVID-19 умерли, когда давление в кислородной магистрали внезапно упало, возможно, из-за неисправного клапана, пишет издание со ссылкой на Times of India.
В большинстве больниц Индии нет независимых установок, генерирующих кислород напрямую для пациентов. Врачи обычно полагаются на жидкий кислород, который хранится в баллонах и перевозится в цистернах, но в наиболее пострадавших районах его запасов катастрофически не хватает, говорится в статье.
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