Le Figaro: очередное последствие пандемии — кладбища всего мира столкнулись с нехваткой мест

Из-за резкого роста смертности в связи с пандемией Covid-19 кладбища всего мира столкнулись с беспрецедентной нехваткой мест, пишет Le Figaro. В результате во многих городах Европы и Азии тела погибших остаются без погребения долгое время, а местные власти ломают голову над быстрым решением проблемы, отмечает издание.

Это ещё одно следствие кризиса в области здравоохранения — во всём мире на кладбищах начинает недоставать мест, сообщает Le Figaro. Из-за всплеска смертности от коронавируса, которая с марта 2020 года превысила 3 млн человек во всем мире, города с трудом справляются с удовлетворением спроса на захоронения, отмечает издание.

В Риме сотрудники кладбищ в середине апреля протестовали против количества тел, ожидающих погребения. По их словам, некоторые из них оставались непогребёнными с начала года. «Каждый день нам говорят, что кладбища переполнены, и им не хватает места для размещения мертвых», — негодовал председатель Итальянской федерации работников похоронной сферы. По данным компании, отвечающей за управление кладбищами, в итальянской столице зарегистрировано на 4763 больше смертей в период с октября 2020 по март 2021 года, чем за тот же период в предыдущем году. Организация признала существование трудностей и объявила о размещении в городе 60 тыс. дополнительных участков для похорон.

Расширение кладбищ также стало вызовом для Нью-Дели в Индии. В сентябре 2020 года мусульманское кладбище в столице было вынуждено расшириться за счёт близлежащих участков земли, чтобы справиться с ростом смертности. Страна, которая в последнее время переживает вспышку заражений, вызванную появлением нового варианта вируса, сталкивается с беспрецедентной нехваткой мест для захоронения. «Такими темпами через три-четыре дня места не останется», — предполагал в конце апреля работник кладбища Джадид-Кабристан-Ахле в индийской столице. Крематории также перегружены из-за количества смертей, которое 1 мая достигло нового рекордного уровня: 3689 умерших за сутки. В настоящее время в стране насчитывается более 215 000 жертв Covid-19.

Как и в Италии и Индии, в Португалии некоторые кладбища также с трудом отыскивают места для новых захоронений. В Альто-де-Сан-Жоао в Лиссабоне тела хоронят «в бешеном темпе», а могилы обозначаются лишь небольшой табличкой, вкопанной в землю. Таким образом, в ряды выстроились сотни могил, что стало свидетельством нехватки мест, вынуждей морги хранить тела у себя в ожидании возможности захоронения. Та же картина наблюдается в Бразилии. Самое большое кладбище в Манаусе на северо-западе страны начало работу по расширению в январе 2021 года, чтобы разместить от 2 тыс. до 3 тыс. дополнительных захоронений.

Франция, где от коронавируса умерло более 100 тыс. человек, как и другие страны не избежала этого феномена и столкнулась с беспрецедентным спросом на места захоронения, замечает газета. «В Парижском регионе возникла проблема», — признает директор по похоронным услугам в Межобщинном профсоюзе сферы похоронных услуг Парижского региона и директор кладбища Жоншероль в Сен-Сент-Дени Валери Байи. «Кладбищам не хватает места, и их нужно расширять», — констатирует специалист. По её словам, проблема возникла в последние несколько лет и усугубляется кризисом в области здравоохранения.

Особенно остро с нехваткой столкнулись участки, отведённые для последователей мусульманской веры, которая, в частности, предусматривает захоронение умерших в очень короткий срок, и расположение захоронений в направлении Мекки. По словам председателя французского совета по мусульманской вере Мохаммеда Мусауи, во Франции всего около 600 из 35 тыс. кладбищ в стране предназначены для мусульман. Помимо роста числа смертей, кризис в области здравоохранения также помешал многим семьям похоронить своих мусульманских родственников на родине, что является широко распространённой практикой в обычное время (80% таких умерших обычно похоронены не во Франции).

Одним из решений в этих условиях может стать возвращение кладбищу места захоронения после истечения срока его использования, отмечает газета. «Долгое время этого не делалось, потому что это было вряд ли приемлемо для семей, и на кладбищах было достаточно мест», — поясняет Валери Байи. Кладбище Жоншероль, которым она управляет, регулярно занимается поиском семей погибших, но эта процедура утомительна и дорога для кладбищ. «Мы ищем семьи на жёлтых страницах, мы пытаемся звонить по номеру, который нам оставили, а затем, как только мы нашли их, мы посылаем им рекомендацию. Это происходит, когда родственники остались на той же территории, но когда они переехали на другой конец Франции, это сложнее», — рассказывает директор кладбища.

Как отмечается в статье, «решения существуют и доступны мэрам и местным властям», однако рост смертности в стране в 2020 году (на 9,1% по сравнению с 2019 годом) будет иметь последствия в ближайшие месяцы и годы.