Hindu: «резкая смена курса» — Индия приняла помощь России для борьбы с пандемией

Самолёты из России доставили в Индию медицинское оборудование и препараты для борьбы с коронавирусом, пишет Hindu. Сообщается, что среди 22 тонн груза были аппараты ИВЛ, кислородные концентраты и препарат фавипиравир.

Два самолёта из России доставили в Индию 22 тонны медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, сообщает Hindu. Среди доставленного были аппараты ИВЛ, кислородные концентраты и изготовленный в России препарат фавипиравир.

Издание отмечает, что доставка груза была предварена телефонным разговором между Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендра Моди, состоявшимся в минувшую среду. Лидеры двух стран договорились об активизации двусторонних контактов, а также утвердить новый формат переговоров между министрами иностранных дел и обороны.

Как пишет Hindu, раннее Россия планировала поставить Индии до 400 тысяч доз препарата ремедесивир, однако такая мера нарушила бы американский патент лекарства. Поэтому теперь индийское правительство намерено получить препарат непосредственно от его изготовителя в США.

Принятие помощи от России свидетельствует о резкой смене курса индийского правительства, раннее отказывавшееся принять помощь иностранных государств, отмечает издание. Такой шаг был предпринят ввиду беспрецедентного роста случаев заражения коронавирусом в стране.

«Единственный способ победить коронавирус — объединиться и помогать друг другу», — приводит Hindu слова посла России в Индии Николая Кудашева. Издание напоминает, что Москва и Нью-Дели также обсуждают возможность производства вакцины «Спутник V» на индийской территории. Ожидается, что производство начнётся в мае.