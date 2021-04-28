CNN: эксперты опасаются, что в Индии за время пандемии было уже более полумиллиарда случаев COVID-19

Согласно официальным данным, в Индии за время пандемии зарегистрировано почти 18 млн случаев заражения COVID-19, передаёт CNN. Однако эксперты опасаются, что реальный показатель может быть в 30 раз выше и составлять более полумиллиарда случаев.

В Индии, где сейчас наблюдается самая серьёзная в мире вспышка коронавируса, за время пандемии было зарегистрировано уже более 17,6 млн случаев заражения, передаёт CNN. Однако эксперы опасаются, что реальное число может быть в 30 раз выше, то есть речь, возможно, идёт о более чем полумиллиарде случаев.



Медицинские работники и учёные в Индии давно предупреждают о том, что официальные данные по COVID-19 и по связанным с коронавирусом смертям значительно занижены. На это есть несколько причин, в том числе плохая инфраструктура, человеческие ошибки и низкий уровень тестирования.



С начала пандемии кое-что изменилось. Так, после первой волны резко вырос уровень тестирования. Тем не менее истинные масштабы второй волны, опустошающей сейчас Индию, вероятно, намного мрачнее, чем предполагают официальные данные.



«Широко известно, что количество случаев заражения и показатели смертности занижены, и так было всегда, — заявил Раманан Лакшминараян, директор Центра динамики заболеваний, экономики и политики в Нью-Дели. — В прошлом году, по нашим подсчётам, только один из 30 случаев заражения был выявлен путём тестирования, поэтому официальные данные серьёзно недооценивают масштабы заражения. На этот раз показатели смертности, вероятно, серьёзно занижены, и мы уже видим, что на местах смертей гораздо больше, чем сообщается официально».



В сентябре прошлого года, когда первая волна коронавируса начала спадать, индийское правительство назвало низкий уровень смертности в стране показателем успеха в борьбе с болезнью. Тогда же власти решили снять часть ограничений. А немногим ранее, в августе, премьер-министр Нарендра Моди предсказал, что «страна выйдет победителем в битве с COVID-19».



Между тем эта битва, как отмечает CNN, до сих пор продолжается. Более того, согласно прогнозам, ежедневное число погибших в стране продолжит расти до середины мая и может достигнуть отметки в 13 тыс. человек в сутки, то есть будет в четыре раза выше, чем сейчас.



«Думаю, нет ни одной семьи, в которой не было бы умершего от COVID, — прокомментировал ситуацию Лакшминараян. — Во всех знакомых мне семьях есть хотя бы один погибший».