France 24: символ надежды — моторикши в Индии переоборудуют под «скорую помощь»

Некоторые авторикши в Индии при поддержке благотворительных организаций переоборудуют свой транспорт и используют его как альтернативу машинам скорой помощи, чтобы помочь больным и их родственникам бесплатно добираться до больницы и обратно. Индия пытается преодолеть последствия новой разрушительной волны COVID-19. И такая помощь становится для многих малообеспеченных индийцев символом надежды, передаёт France 24.

Рикши давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни оживлённых городов Индии. Но теперь они становятся ещё и символом надежды, пока эта страна борется с разрушительной «второй волной» COVID-19.



Некоторые из этих трёхколёсных автомобилей были переоборудованы в машины скорой помощи. Например, как эта машина, которая принадлежит Мохаммаду Джавед Хану, 34-летнему водителю-рикше из города Бхопал.



Он оснастил своё транспортное средство различным медицинским оборудованием, в том числе кислородным баллоном, чтобы можно было помогать доставлять пациентов с COVID-19 в больницы.



МОХАММАД ДЖАВЕД ХАН, водитель «рикши скорой помощи»: Я продал украшения своей жены, чтобы купить всё это оборудование. Один благотворитель снабдил меня кислородным баллоном, другой предоставил мне оксиметр — и я со всем этим езжу по окрестностям. Многие люди поддержали меня своими пожертвованиями и просили меня продолжать здесь ездить, пока пандемия не закончится. И делать это я могу лишь благодаря помощи такого большого количества людей. Один я бы так не смог.



Между тем, в индийской столице Дели некоммерческая организация Turn Your Concern Into Action (в переводе «Обрати свою заботу в действие») также переоборудовала более десятка автомобилей, на которых ездили рикши, в машины скорой помощи.



РАДЖ КУМАР, водитель «рикши скорой помощи»: Дели сейчас задыхается от коронавируса. Поэтому я предоставляю эту услугу «рикши скорой помощи», чтобы помочь людям. Она доступна для всех, кто хочет приехать в больницу или оттуда уехать, — для любого пациента, который не может воспользоваться обычной службой скорой помощи, а также для всех родственников, которые хотят навестить любого пациента.



Водители защищены полным комплектом средств индивидуальной защиты, авторикши также оснащены дезинфицирующим средством для рук и масками для лица — причём данные услуги предоставляются бесплатно для всех, кто в этом нуждается.



РАХУЛ МАЛХОТРА, пассажир: Во время кризиса из-за COVID-19 все сталкиваются с финансовыми проблемами, и у меня тоже сейчас проблемы с деньгами. Но водитель Радж Кумар не взял с нас ни копейки и бесплатно доставил нас домой. Он обращался с нами очень вежливо и с комфортом довёз до дома.



На протяжении последней недели в Индии в среднем регистрировали около 400 тысяч новых случаев COVID-19 каждый день. При этом нехватка кислородных баллонов и машин скорой помощи — это лишь часть проблем, с которыми приходится сталкиваться этой стране.



Дата выхода в эфир 10 мая 2021 года.

