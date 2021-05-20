CNBC: эксперты ВОЗ призывают избегать переработок даже в условиях кризиса

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что сверхурочная работа по 55 часов в неделю и больше повышает риск инсульта и смерти от сердечных заболеваний в будущем. Причём если сравнивать с 2000 годом, эта статистика выросла почти на 30%. В результате страдают не только люди, но и компании, поскольку производительность их сотрудников при переработках в условиях стресса тоже заметно падает, передаёт CNBC.

По данным ВОЗ, сверхурочная работа провоцирует сотни тысяч смертей каждый год. Причём эта негативная тенденция лишь усиливается — и возможно, ещё больше ускорилась из-за пандемии.



ФРЭНК ПЕГА, Всемирная организация здравоохранения: У нас есть определённые свидетельства, которые показывают, что когда страны по всему миру начали объявлять «локдаун» — общее число рабочих часов выросло примерно на десять процентов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро экономических исследований в США, которое проводилось на основе данных из 15 стран в двух регионах мира. Эти данные показывают, что количество рабочих часов выросло. Это могло произойти и за счёт перехода на удалённую работу — хотя мы пока не можем утверждать этого наверняка, но очень на то похоже.



Нам также приходится переживать период экономического кризиса в то время, как люди работают из дома с использованием цифровых технологий. Причём степень их внедрения повышается — а перевод работы в цифровой формат может приводить к тому, что «отключиться» становится всё сложнее.



Исследование показало, что 745 тысяч человек умерли в 2016 году от инсульта и сердечных заболеваний, связанных с переработкой. Причём если сравнить с 2000 годом, эта цифра выросла почти на 30 процентов.



ФРЭНК ПЕГА: По оценкам, каждому десятому человеку в мире приходилось трудиться в 2016 году в сверхурочное время, работая по 55 часов в неделю, — в сумме это 480 миллионов человек. И затем вы увидите данные о 745 тысячах смертей, связанных с вынужденными переработками в 2016 году.



Мы также должны отметить, что если сравнить данные с 2000-го по 2016 год, то заметны тенденции роста в отношении и переработки, и количества заболеваний. К примеру, количество смертей от сердечных заболеваний, по оценкам, выросло за этот 16-летний перирод на 42 процента, а смертей от инсульта — на 19 процентов.



Это первое глобальное исследование о связи показателей смертности с чересчур продолжительным рабочим днём. И оно показало, что от этого в основном страдают мужчины среднего возраста или старше. Причём часто смерть наступает гораздо позже, чем были зафиксированы переработки, — иногда даже несколько десятилетий спустя.



ФРЭНК ПЕГА: Таким образом, мы уже знаем из некоторых экономических исследований, что в период экономических кризисов, когда конкуренция на рынке труда обостряется, некоторым людям в действительности приходится работать больше, чтобы это компенсировать. И опять же, есть определённые данные, которые свидетельствуют о том, что количество рабочих часов может при этом увеличиваться.



Исследование также показало, что больше всего от этого сстрадают люди, живущие в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным исследования, увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов и более повышает риск инсульта на 35 процентов. При этом риск умереть от болезней сердца также на 17 процентов выше по сравнению с теми, кто работает от 35 до 40 часов в неделю.



ФРЭНК ПЕГА: Потому что каждый знает: мы ощущаем себя более измотанными, особенно когда приходится работать долгие часы в условиях стресса. И если мы действительно много перерабатываем, то стресс нарастает — а продуктивность в итоге оказывается ниже, чем если бы мы работали меньше времени. Поэтому действительно разумный выбор — это не наращивать количество рабочих часов в период экономического кризиса, так как при стабильно ограниченном рабочем графике восстановление экономики будет происходить лучше.



Дата выхода в эфир 17 мая 2021 года.