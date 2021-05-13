N-TV: в Германии констатировали рост социального неравенства

За последние несколько лет социальное неравенство в Германии только укрепилось, пишет N-TV, ссылаясь на недавний отчёт немецкого правительства. Согласно новым данным, в ФРГ сокращается численность среднего класса, в то время как число бедных и сверхбогатых растёт. Отмечается также, что сложнее стало выбраться из бедности.

В последние годы бедность в Германии «упрочилась», пишет N-TV. Возникает всё меньше возможностей трудоустройства для безработных: об этом говорится в новейшем отчёте немецкого правительства.

В отчёте сообщается, что вероятность по-прежнему жить в бедности через пять лет для человека, проживающего в бедности в данный момент, увеличилась с 40% в 80-е годы, до 70%. Также отмечается, что сокращается численность среднего класса, в то время как растёт число сверхбогатых и бедных.

Как пишет N-TV, на фоне результатов отчёта многие общественные организации потребовали смены курса. Бывшая председательница фракции «Левых» Катя Киппинг предупредила, что последствия растущего социального неравенства могут быть разрушительными для демократии. Общественный союз VdK выступил за то, чтобы повысить социальные пособия, а также увеличить минимальную оплату труда: такую же меру предложил и министр труда и социальных отношений ФРГ Хубертус Хайль. Политик также предложил понизить налоги для граждан со средним и низким уровнями достатка и повысить налоги для богатых.

Издание пишет, что на текущее социальное состояние повлияла пандемия коронавируса. Отмечается, что от экономических последствий пандемии большего всего пострадали именно малоимущие слои населения. При этом в отчёте подчёркивается, что меры государственной помощи помогли сгладить негативный эффект.