Le Figaro: коронакризис превратил миллион итальянцев в бедняков

Экономические последствия пандемии COVID-19 подтолкнули миллион итальянцев за черту бедности, причём сильнее всего пострадало работоспособное население 45—55 лет, рассказывает Le Figaro. Среди причин издание называет самозанятый статус и сезонные работы, «чёрные» зарплаты и ограниченный доступ к государственным пособиям, объём которых значительно ниже, чем в других странах Европы.

Кризис в здравоохранении и многочисленные карантины привели к появлению новой массовой нищеты в Италии: по данным Национального института статистики (ISTAT), в 2020 году прибавился 1 млн бедных в 335 тыс. семьях, пишет Le Figaro. На данный момент более 2 млн семей, которые состоят из 5,6 млн человек, больше не могут приобрести необходимые для жизни вещи.

Эти цифры сами по себе резюмируют все слабые места Италии. С недавних пор они стали навязчивой идеей премьер-министра страны Марио Драги, который приводит их в каждом своём политическом выступлении: так, 26 апреля он подчеркнул, что за 15 лет (с 2005-го по 2020 год) число бедных по отношению ко всему населению увеличилось в три раза, до 9,4%. Теперь новые бедняки на 80% состоят не из свежеиспечённых мигрантов, а из коренных итальянцев.

В неработающем лазарете на берегу моря в городе Остия благотворительная община Святого Эгидия открыла в марте 2020 года центр помощи. Как рассказал изданию волонтёр и глава этого центра Джузеппе Мангеруга, сначала его сотрудники знали, что бездомные больше не получали еду, потому что бары и булочные, которые им помогали, оказались закрыты. Потом подали заявки родители с детьми из работающей при центре Школы мира, затем пожилые люди, которые на свою маленькую пенсию пытались прокормить детей и внуков. «Благодаря сарафанному радио семьи, которых мы никогда не видели, попросили у нас помощи, — поделился своими наблюдениями Мангеруга. — Мы увидели, как в Остию пришёл голод».

Тогда организация начала раздавать по заявке продуктовые пакеты на €10, как и 28 заведений подобного типа, созданных с начала кризиса на периферии Рима. Всего за это время центр помог с пропитанием более тысячи семей и принимает в среднем по 200 семей в день. Французская газета отмечает, что жители Остии работают в заведениях, связанных с морским курортом, ресторанах, нанимаются на сезонную работу в летние резиденции богатых римлян и чаще всего не оформляют трудовые отношения. Таким образом в карантин они получали минимальную поддержку от государства, которая рассчитывается на основе задекларированных часов работы. Такая же ситуация сложилась в Риме, где все или почти все работают на двух работах, причём по крайней мере одна из них неофициальная.

«Социология бедности меняется, — признаёт сотрудник общины Святого Эгидия Робрето Цукколини. — В частности, мы видим, что там оказываются итальянцы рабочего возраста от 45 до 55 лет, которых мы никогда не видели». Его коллега Альберто Колаякомо добавляет, что новым также является массовая нищета на севере Италии: из миллиона новых бедняков 720 тыс. проживают в богатых северных провинциях.

В статье указывается, что правительству Италии пока с трудом удаётся осознать масштабы этой новой нищеты. «Она на самом деле существует, но мы плохо можем её оценить, потому что различные системы данных в администрации Италии не могут контактировать друг с другом», — объясняет руководитель научного исследования в Национальном институте статистики Даниэле Чекки. Эта государственная организация занимается распределением пособий по безработице, по частичной безработице, выплачивает базовый доход и доход во время чрезвычайной ситуации. Из-за подобной административной неразберихи невозможно понять, у кого достаточно денег для того, чтобы пережить кризис.

При этом новые проблемы, похоже, возникли у активной части населения, которая до этого худо-бедно с ними справлялась. Им выплачиваются различные государственные пособия: так, по словам Даниэле Чекки, в июле 2020 года его организация выплатила €33 млрд, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса, и это позволило сдержать снижение зарплат. Однако из-за сложности процедуры получения выплат не все итальянцы имеют к ним доступ.

Кроме того, подобная схема не предотвратила обеднение среднего класса: частичная безработица в Италии приносит гораздо меньший доход, чем во Франции: в среднем 45% от зарплаты против 70%, согласно Организации экономического сотрудничества и развития. К тому же, несмотря на запрет увольнений до октября, с начала марта 2020 года в Италии исчезло 900 тыс. рабочих мест — почти в два раза больше, чем во Франции.

Наконец, уязвимость итальянской социальной системы связана с «нетипичными работниками», то есть самозанятыми или наёмными рабочими. Такие люди являются слепым пятном для социального страхования — Марио Драги обещал от него избавиться благодаря общим выплатам для всего населения. Однако реформа, которую премьер-министр обещал в июле, является очень дорогостоящей и запутанной, чтобы её провести.

Таким образом на фоне сопоставимых в экономическом плане стран Италия пострадала гораздо сильнее. Согласно данным Eurostat, зарплаты в этой стране сократились в два раза больше, чем во Франции, и в четыре раза больше, чем в среднем по ЕС. Хотя государство постепенно возвращается к нормальной жизни, следы новой нищеты не исчезают, потому что компании возвращают на работу только часть своего доковидного персонала.

Если 30 апреля 650 тыс. семей подали заявление на «доход в чрезвычайной ситуации» (€500 в течение трёх месяцев), теперь, по данным ISTAT, каждая пятая семья не может справиться с текущими расходами. Кроме того, впервые в истории продажи продуктов питания упали на 5,5%, в том числе на товары с большой скидкой. Наконец, с возобновлением экономической активности большое число предприятий малого бизнеса, похоже, не вернётся на рынок — знак того, что крайнюю нищету удастся победить не так быстро, как восстановить работу компаний.