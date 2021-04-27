BFM TV: «ветер свободы» — в Италии снова открываются рестораны, бары и кинотеатры

Италия постепенно начинает выходить из карантина: премьер-министр Марио Драги разрешил возобновить работу баров, ресторанов и кафе на террасах, а также заполнять залы кинотеатров и других культурных мест на 50%, передаёт BFM TV. Жителям регионов умеренного риска разрешили свободнее перемещаться, однако их по-прежнему призывают соблюдать меры предосторожности, а на всей территории страны сохраняется комендантский час.
В Италии сегодня начинается большой этап возобновления работы для большой части страны. Председатель Совета министров Марио Драги обосновал его тем, что цифры заболеваемости COVID-19 уменьшаются, за последние недели число тяжёлых случаев в реанимации снижается. Вакцинация также проходит успешно и ускорилась за последние недели. К тому же необходимо постанавливать экономику и туриндурстрию в стране. Поэтому он решил, что начиная с сегодняшнего дня начинается постепенный выход из карантина для всех регионов, которые входят в «жёлтую» зону, то есть зону умеренного риска.
Итак, во всех этих регионах, которые составляют две трети Италии, рестораны, бары и кафе могут снова принимать посетителей — пока только на террасах, однако на весь день до вечера. Это было под запретом в стране полгода. Также полгода были закрыты кинотеатры, концертные залы, театральные залы и все культурные места — начиная с сегодняшнего дня они наконец смогут открыться, пока с ограничением в 50% заполняемости зала. Кроме того, перемещения между регионами умеренного риска теперь тоже стали гораздо более свободными.
Таким образом, с сегодняшнего дня над Италией подул ветер свободы. Однако этот знаменательный этап постепенного возобновления работы сопровождается общим призывом проявить благоразумие и ответственность. Министр здравоохранения Италии подчеркнул, что в Италии по-прежнему слишком много смертей — пока примерно 300 в день, — чтобы можно было быстрее выходить из карантина. Поэтому граждан призывают к благоразумию. К тому же национальный комендантский час до двух часов также сохраняется для всей страны.
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