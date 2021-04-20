Euronews: властям Сицилии пока не удаётся побороть недоверие жителей к вакцине AstraZeneca

Региональные власти Сицилии разрабатывают новую стратегию, чтобы побудить граждан проходить прививку препаратом AstraZeneca. Сейчас Сицилия входит в число итальянских регионов с наименьшим количеством привитого населения, и недоверие к властям ставит под угрозу успех кампании по вакцинации. Около 80% граждан здесь отказываются от англо-шведской вакцины, передаёт Euronews.

На Сицилии, в одном из регионов Италии с наименьшим числом привитых от COVID-19 людей, недоверие к властям ставит под угрозу успех кампании по вакцинации. В результате недавно проведённого расследования выяснилось, что в местном отделе здравоохранения данные о числе инфицированных подтасовывались и скрывались, с тем чтобы избежать введения жёстких ограничительных мер.



Около 40 процентов населения Сицилии и ранее находилось в стеснённых обстоятельствах. Пандемия нанесла сильнейший удар по местной экономике. Профессор Стефания Стефани, возглавляющая Итальянскую ассоциацию микробиологов, говорит:



СТЕФАНИЯ СТЕФАНИ, глава Итальянской ассоциации микробиологов: Всё произошедшее оказало негативное воздействие на жителей Сицилии. Это решающий момент: я заметила, что люди потеряли доверие. Отсутствие доверия — огромная проблема. Важно обеспечить вакцинацию как можно большего числа людей. Потому что чем больше людей будет вакцинировано, тем больше предприятий сможет открыться заново.



Но недовольство и разочарование сицилийцев, похоже, пока только растёт. В Палермо предприниматели вышли на улицы после того, как город был объявлен «красной зоной».



Несколько дней назад губернатор региона Нелло Мусумечи заявил, что 80 процентов населения Сицилии отказались от вакцинации AstraZeneca. Мы спросили жителей Катании, как они к этому относятся.



ПРОХОЖАЯ: Я не доверяю тому, как здесь справляются с эпидемией. И в целом ситуация скорее ухудшается, чем улучшается. Я не доверяю вакцинам и тому, как местные власти вводят и снимают ограничения.



КОРРЕСПОНДЕНТ: Когда вы говорите, что не хотите вакцинироваться, вы имеете в виду любую вакцину? Или только AstraZeneca?



ПРОХОЖАЯ: Я не хочу, чтобы мне вкалывали AstraZeneca — потому что я слышала, что некоторые люди от этого умерли, а другие заболели. Поэтому я не верю в её безопасность.



ПРОХОЖАЯ: Мы слышали, что данные об инфицированных были изменены, чтобы избежать жёстких ограничений, потому что экономический кризис здесь очень глубокий. С одной стороны, люди это понимают — но с другой, думают, что больше не могут доверять властям. Так что же нам теперь делать? Здесь люди больше ничему не верят.



ПРОХОЖИЙ: Сицилийцы традиционно с большим недоверием относятся к властям. Они рассматривают власти не как часть своей жизни, а как нечто, существующее за её пределами.



Чтобы повысить доверие людей к вакцине AstraZeneca, в эти выходные региональные власти предложили прививку без предварительного бронирования в нескольких центрах по всему острову.



Прививка населения имеет решающее значение в одном из беднейших регионов Италии, где экономический ущерб, нанесённый COVID-19, был больше, чем в других частях страны. По данным Eurostat, Сицилия и Кампания являются регионами ЕС с наибольшей долей населения, находящегося у черты бедности.



Дата выхода в эфир 19 апреля 2021 года.