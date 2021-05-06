TVE рассказал о недельных «очередях» на кремацию в Риме

На основном кладбище Рима, Фламинио, сложилась непростая ситуация: люди по несколько недель не могут получить прах своих умерших родственников, поскольку тела последних до сих пор не кремировали, передаёт TVE. По разным данным, в очереди на кремацию уже от 800 до 2 тыс. гробов.

Когда вы въезжаете на римское кладбище Фламинио, вы попадаете в маленький город с 37 километрами внутренних дорог. Мы подъезжаем к крематорию. В этих морозильных камерах хранятся гробы, которые ждут своей очереди на кремацию. Но это не всё, что можно здесь увидеть.



Вот ещё гробы. Многие находятся тут уже несколько недель. Некоторые говорят, что их — две тысячи. По признанию компании, которая управляет кладбищем, их — 800.



Тревогу забил Андреа Романо. Его 24-летний сын умер два с половиной месяца назад, а он до сих пор не получил его прах.



АНДРЕА РОМАНО, итальянский парламентарий: Мы не можем ни принести ему цветов, ни похоронить его.



Андреа Романо — депутат итальянского парламента, но он выступает от имени многих семей, оказавшей в такой же ситуации.



АНДРЕА РОМАНО: Невыносимо то, что подобное происходит в Риме в XXI веке.



БЕГОНЬЯ АЛЕГРИА, корреспондент TVE: Фламинио — это основное кладбище Рима. Оно является самым большим в Италии. До недавнего времени здесь функционировали шесть печей для кремации. Сейчас три из них не используются, а остальных уже не хватает.



Управляющая компания Ama винит во всём сложившуюся ситуацию с ростом умерших от COVID. Она переложила эту проблему на похоронные бюро.



МУЖЧИНА: Мы не знаем, где хранить гробы.



Им приходится просить семьи проявить терпение. Они даже провели демонстрацию под следующим лозунгом: «Извините, если мы не можем* похоронить ваших близких».



Мэрия Рима, которая в конечном итоге отвечает за происходящее, инициировала расследование.



Дата выхода в эфир 05 мая 2021 года.



* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)