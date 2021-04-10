Bild: катафалк и гроб вместо трибуны — мексиканский политик отказался от традиционной борьбы за избирателя

В рамках предвыборной борьбы за место в парламенте мексиканский политик организовал провокационную акцию, сообщает Bild. Он проехался по городу на катафалке, лёжа в гробу. Таким образом он хотел обратить внимание на высокое число смертей от коронавируса и жертв организованной преступности в стране. Лозунг его кампании: «Не исполню обещаний — похороните меня заживо».

Предвыборное обещание этого политика может буквально довести его до могилы. Эта постановка с трупным запахом положила начало борьбе Карлоса Майорга за место в парламенте на выборах в июне. Лозунг его кампании: Si no cumplo que me entierren vivo («Не исполню обещаний — похороните меня заживо»).

Вместо заднего сидения лимузина, политика партии Encuentro Solidario привезли на площадь в Сьюдад-Хуарес на катафалке. Этой провокационной акцией политик из штата Чиуауа на севере Мексики хочет обратить внимание на тот факт, что в стране от коронавируса умерло больше 200 тысяч человек.

Он обвиняет политиков в безразличии. Но его волнует не только коронавирус. Политики в Мексике не говорили о высоком уровне организованной преступности в государстве, заявил Майорга, который баллотируется в нижнюю палату парламента. С тех пор как в 2006 году мексиканскую армию отправили на войну с наркокартелями, погибло 300 тысяч человек. Нынешние выборы в Мексике сотрясает волна насилия против политиков. 16 кандидатов уже убили.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2021 года.