Euronews: досрочные парламентские выборы в Армении назначили на июнь

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил после переговоров с представителями различных фракций, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 20 июня. Однако оппозиция по-прежнему настаивает на его отставке и требует сформировать технический кабинет, который занимался бы подготовкой выборов без Пашиняна, передаёт Euronews.
Досрочные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян после переговоров с лидером оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. На своей странице в Facebook глава правительства отметил: «Выборы — лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации».
Пашинян также провёл консультации с главой оппозиционной фракции «Просвещённая Армения» Эдмоном Марукяном, правящей фракцией «Мой шаг» и президентом Арменом Саркисяном.
Движение за спасение родины, которое поддерживает часть протестующих, настаивает на формировании технического кабинета, который бы занимался подготовкой выборов без Пашиняна.
РИЧАРД ГИРАГОСЯН, аналитик: Проправительственный блок в парламенте, скорее всего, гарантирует себе, пусть и в несколько сокращённом варианте, но работающее большинство. Оппозиция в значительной степени дискредитирована из-за её связей с бывшим коррумпированным кабинетом министров, и она крайне непопулярна. Это означает, что большая часть её представителей вряд ли сможет набрать достаточно голосов, чтобы войти в новый законодательный орган.
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