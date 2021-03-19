Euronews: досрочные парламентские выборы в Армении назначили на июнь

15:05 CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение в матче Лиги наций УЕФА Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение присудить сборной техническое поражение от Швейцарии в рамках Лиги наций.

14:59 В кабмине ФРГ прокомментировали заявление Байдена о Путине Правительство Германии прокомментировало высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

14:55 Гаспарян обыграла Александрову и вышла в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге Россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой в матче 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

14:53 Задержан замминистра транспорта Новосибирской области Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий задержан по обвинению в совершении коррупционного преступления, сообщили в Западно-Сибирском транспортном управлении Следственного комитета.

14:49 Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин не сыграет в ближайших матчах сборной России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

14:47 Максим Никулин рассказал о новой программе цирка на Цветном бульваре Директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин рассказал о новой программе «Всё будет хорошо».

14:43 В Кремле рассказали о планах Путина на выходные дни Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин планирует в предстоящие выходные дни отдохнуть в сибирской тайге.

14:38 В молодёжной сборной России рассказали, что заявка на ЧЕ-2021 является окончательной Пресс-атташе молодёжной сборной России Артём Загумённов сообщил, что заявка национальной команды на чемпионат Европы 2021 года является окончательной.

14:36 Мурашко рассказал о начале поставок лекарств детям в рамках работы фонда «Круг добра» Дети со спинальной мышечной атрофией получили первые лекарственные препараты, закупленные фондом «Круг добра», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

14:34 В Москве 1902 пациента выздоровели после COVID-19 В столице ещё 1902 пациента выздоровели после прохождения лечения от COVID-19.

14:27 Эрдоган осудил высказывания Байдена о Путине Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает недопустимыми высказывания американского лидера Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине.

14:26 Минздрав ФРГ сообщил о контактах с Россией по «Спутнику V» Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что германская сторона поддерживает контакты с Москвой относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

14:25 «Бавария» сыграет с ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Реал» встретится с «Ливерпулем» В Швейцарии состоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

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14:23 В Совфеде прокомментировали ситуацию с Twitter Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал ситуацию с Twitter.

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14:22 Двух госавтоинспекторов наградят за спасение людей на трассе в условиях снежной бури в Оренбургской области Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении двух госавтоинспекторов за спасение людей на трассе в условиях снежной бури в Оренбургской области.

14:22 Экс-голкипер сборной России Рыжиков станет тренером в клубе ПФЛ Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы ушедшего из «Тамбова» вратаря Сергея Рыжикова, сообщил, что у его клиента есть договорённость с клубом Профессиональной футбольной лиги по поводу его будущей тренерской деятельности.

14:14 В Белоруссии за сутки зафиксировали 1414 случаев коронавируса В Белоруссии за сутки выявили коронавирусную инфекцию у 1414 человек, сообщает Минздрав республики.

14:12 Повреждённые в результате ЧП в Химках квартиры восстановят за счёт бюджета Подмосковья Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, прибывший на место происшествия в Химках, где 19 марта в одном из жилых домов, предположительно, произошёл взрыв бытового газа, заявил, что повреждённые квартиры и подъезд будут восстановлены за счёт бюджета региона.

14:10 В Омской области за сутки выявили ещё 104 случая коронавируса За минувшие сутки в Омской области обнаружили ещё 104 случая коронавирусной инфекции.

14:10 Экс-тренер «Краснодара» считает, что Сулейманов и Агкацев старше заявленного возраста Бывший тренер академии «Краснодара» Алексей Чистяков выразил мнение, что голкипер команды Станислав Агкацев и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов на самом деле старше заявленного возраста.

14:04 Постпред России прокомментировал ситуацию с ДОН Россия может воздержаться от выхода из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если США быстро вернутся в договор. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

13:53 Жильцов пострадавшего дома в Химках готовы бесплатно разместить в гостиницах Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин заявил, что жильцов пострадавшего дома в Химках готовы бесплатно разместить в гостиницах.

13:51 В Кремле ответили на слова Кадырова о праве обращаться к Путину Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова относительно права каждого гражданина страны обратиться к главе государства Владимиру Путину.

13:49 Бохинен — о поражении ЦСКА от «Зенита»: наши болельщики заслуживают большего Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

13:48 В России в 2020 году зафиксировали сокращение детской смертности Детская смертность в России в 2020 году сократилась на 16,6%, составив 40,5 случая на 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет.

13:43 Воробьёв заявил, что семьи погибших в Химках получат компенсации Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьи погибших и пострадавших в результате ЧП в доме в Химках получат денежные компенсации.

13:42 Эксперты подсчитали стоимость потребительской корзины с самыми полезными продуктами Аналитики сервисов «СберМаркет» и «СберЗдоровье» подсчитали, что средняя стоимость так называемой продуктовой корзины счастья составляет 2740 рублей.

13:41 Фергюсон — Нурмагомедову: веди себя хорошо, болван. Ещё увидимся Американский боец смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсон прокомментировал решение россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

13:41 В Новосибирске начата проверка по факту нападения бойцовской собаки на ребёнка В Новосибирске следователи начали доследственную проверку по факту нападения бойцовской собаки на девятилетнего мальчика в подъезде одного из жилых домов.

13:38 В Подмосковье запустили новый сервис для пожилых с напоминанием о вакцинации Подмосковный Минздрав запустил новый сервис — голосовой помощник будет приглашать жителей региона старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от коронавируса.

13:36 В Подмосковье подвели итоги уборки снега с трасс Пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль» сообщила, что с проходящих через Подмосковье федеральных трасс за зиму вывезли около одного миллиона кубометров снега.

13:34 В МИД рассказали о введённом Лавровым новом термине Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров ввёл новый политологический термин по отношению к западным лидерам — «фриковая дипломатия».

13:32 Игрок ЦСКА Ахметов заявил о готовности биться за Гончаренко Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.

13:31 ЦБ повысил ключевую ставку до 4,5% годовых Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых.

13:23 В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca В Грузии медсестра, ранее привившаяся вакциной компании AstraZeneca, впала в кому и умерла в тбилисской больнице.

13:22 Валуев прокомментировал новость о завершении карьеры Нурмагомедова Депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о решении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

13:21 КС Молдавии отклонил запрос о приостановке указа Санду по премьеру Конституционный суд Молдавии отклонил запрос о приостановке указа президента республики Майи Санду по выдвижению в премьер-министры лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу и назначил рассмотрение данного решения на 22 марта.

13:19 В Кремле оценили прогнозы о возможности новой холодной войны Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы экспертов о возможности новой холодной войны между Россией и США.

13:18 Очевидцы рассказали подробности ЧП в Химках Очевидцы рассказали о хлопке бытового газа в Химках, в результате которого погибли три человека.

13:18 РФПИ договорился о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V» в Индии Российский фонд прямых инвестиций договорился с индийской фармацевтической компанией Stelis Biopharma Pvt. Ltd. о производстве 200 млн доз вакцины «Спутник V».

13:12 В Кремле прокомментировали идею разговора Путина и Байдена в прямом эфире Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность разговора президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в прямом эфире.

13:10 Хацкевич не знал об увольнении с поста главного тренера «Ротора» Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера команды.

13:03 В ФРГ опасаются новой волны COVID-19 в Европе из-за недостатка вакцин Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил о риске третьей волны коронавирусной инфекции в Европе из-за недостаточного количества вакцин против COVID-19.

13:02 В Кремле заявили, что парад Победы в 2021 году состоится Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится.

13:00 В Госдуме отреагировали на новость о завершении карьеры Нурмагомедова Советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о решении российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

12:54 Президент Финляндии вакцинировался от коронавируса Президент Финляндии Саули Ниинистё получил первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в своём Twitter.

12:44 СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Химках Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Химках, в результате которого погибли три человека.