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Le Parisien: Путин, Алиев и Пашинян обсудят возвращение Нагорного Карабаха к мирной жизни

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В Москве пройдёт трёхсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой они обсудят исполнение соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, пишет Le Parisien. Как сообщили в Кремле, ситуация в регионе стабилизировалась, поэтому можно перейти к мерам по возвращению Нагорного Карабаха к мирной жизни. С этим согласился президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Путин провёл предварительно телефонный разговор.
Le Parisien: Путин, Алиев и Пашинян обсудят возвращение Нагорного Карабаха к мирной жизни
Reuters

Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Le Parisien. Произошло это накануне трёхсторонней встречи между лидерами России, Азербайджана и Армении по поводу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча состоится в понедельник в Москве, и обсуждать лидеры будут исполнение соглашения от 9 ноября о прекращении столкновений в Нагорном Карабахе. Как отмечает автор статьи, по этому договору значительная часть территории отошла под контроль Баку.

Соглашение было подписано под эгидой России. Но Россия вместе с Францией и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта. Так что во время телефонного разговора с Путиным Макрон отметил важность гуманитарных аспектов урегулирования и напомнил о том, что нужно начать работу над политическим урегулированием, для чего потребуется и международная координация.  

В Кремле сообщили, что, учитывая стабилизацию ситуации в регионе, на встрече будут обсуждаться меры, которые позволят вернуться к мирной жизни. В частности, особое внимание уделят помощи жителям пострадавших зон, развитию торговых, экономических отношений и транспортных путей.

Помимо трёхсторонней встречи, у Путина запланированы встречи поочерёдно с Алиевым и Пашиняном, пишет Le Parisien.

 

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источник
Le Parisien Франция Европа
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Азербайджан Армения Владимир Путин Нагорный Карабах Россия Эммануэль Макрон
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