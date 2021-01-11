Le Parisien: Путин, Алиев и Пашинян обсудят возвращение Нагорного Карабаха к мирной жизни

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09:06 Почти 49 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе Почти 49 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили ещё 235 человек, сообщает Минобороны России.

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08:53 Источник: ЦСКА согласовал условия контракта с футболистом «Ниццы» Московский футбольный клуб ЦСКА согласовал условия контракта с опорным полузащитником французской «Ниццы» Данило Барбозой.

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