Le Parisien: Путин, Алиев и Пашинян обсудят возвращение Нагорного Карабаха к мирной жизни

В Москве пройдёт трёхсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой они обсудят исполнение соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, пишет Le Parisien. Как сообщили в Кремле, ситуация в регионе стабилизировалась, поэтому можно перейти к мерам по возвращению Нагорного Карабаха к мирной жизни. С этим согласился президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Путин провёл предварительно телефонный разговор.
Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает Le Parisien. Произошло это накануне трёхсторонней встречи между лидерами России, Азербайджана и Армении по поводу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Встреча состоится в понедельник в Москве, и обсуждать лидеры будут исполнение соглашения от 9 ноября о прекращении столкновений в Нагорном Карабахе. Как отмечает автор статьи, по этому договору значительная часть территории отошла под контроль Баку.
Соглашение было подписано под эгидой России. Но Россия вместе с Францией и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта. Так что во время телефонного разговора с Путиным Макрон отметил важность гуманитарных аспектов урегулирования и напомнил о том, что нужно начать работу над политическим урегулированием, для чего потребуется и международная координация.
В Кремле сообщили, что, учитывая стабилизацию ситуации в регионе, на встрече будут обсуждаться меры, которые позволят вернуться к мирной жизни. В частности, особое внимание уделят помощи жителям пострадавших зон, развитию торговых, экономических отношений и транспортных путей.
Помимо трёхсторонней встречи, у Путина запланированы встречи поочерёдно с Алиевым и Пашиняном, пишет Le Parisien.
Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что меры профилактики, которые действуют в России, помогут не допустить распространения «британского» штамма COVID-19.
Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета.
Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад, в котором сообщается, что российские спецслужбы из-за «трудностей с набором персонала» якобы пользуются услугами хакеров и закупают вредоносные программы. Об этом говорится в справке американских аналитиков о кибернетических подразделениях России. С документом ознакомился RT.
Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Пётр Городов заявил, что около 200 фигурантов уголовных дел скрываются в США, добиться их экстрадиции в Россию не удаётся из-за отсутствия двустороннего договора о выдаче.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг Ирана.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что руководство Кубы считает лицемерным решение США включить республику в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму.
Обнаруженный в Японии штамм коронавируса пока не сделал инфекцию более агрессивной, однако чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что литовские власти готовы при согласии белорусской стороны изменить название Белоруссии в официальном обороте.