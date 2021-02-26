Euronews: Россия, США и ООН призывают конфликтующие стороны в Армении к сдержанности

18:41 Главный редактор Maxim рассказал, как прошла откровенная фотосессия Туктамышевой Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков рассказал, как прошла откровенная фотосессия чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.

18:38 В Тюменской области продлили ряд ограничений по COVID-19 Ряд ограничений, введённых в Тюменской области для предотвращения распространения COVID-19, продлён до 28 марта.

18:36 СК возбудил дело после кражи пушки с мемориала советским воинам в Латвии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника на могиле советских солдат в Латвии.

18:34 В FIS сообщили о возможных санкциях в отношении Большунова в случае нового нарушения правил Международная федерация лыжного спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому лыжнику Александру Большунову за инцидент на финише эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти.

18:34 Бестемьянова высказалась об откровенной фотосессии Туктамышевой Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой.

18:28 Мишин: тело Туктамышевой привлекало бы и первобытных мужчин Алексей Мишин, тренер чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, рассказал, как отнёсся к откровенной фотосессии подопечной.

18:27 Байден высказался о Крыме США никогда не признают Крым частью территории России, заявил американский президент Джо Байден.

18:27 Тарасова рассказала о своей реакции на откровенную фотосессию Туктамышевой Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение об откровенной фотосессии чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.

18:23 Министру ЖКХ Башкирии предъявили обвинение в превышении полномочий Министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

18:21 В Крыму объявлено штормовое предупреждение Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Крыму в выходные, 27—28 февраля. Объявлено штормовое предупреждение.

18:15 РПЛ объявила о переносе матча ЦСКА — «Ахмат» Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение о переносе матча 21-го тура между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом», а также определила дату проведения встречи 23-го тура между «Краснодаром» и московским «Динамо».

18:13 В Удмуртии план по промышленному экспорту перевыполнили на 80% Итоги регионального проекта «Промышленный экспорт» за 2020 год подвели в Удмуртии.

18:12 В РФПИ заявили о возможности Белоруссии экспортировать «Спутник V» Белоруссия способна не только производить вакцину от коронавируса «Спутник V», но и поставлять её на экспорт, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

18:11 В Национальном жилищном конгрессе прокомментировали ситуацию с платой за содержание жилья В ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» заявили, что в городах с населением более 1 млн человек плата за управление, содержание и текущий ремонт жилых домов за пять лет выросла на 22,43%.

18:10 Влашич назвала имя прыгуньи в высоту, способной побить мировой рекорд Костадиновой Двукратный призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту Бранка Влашич рассказала, кто может побить мировой рекорд (2 метра 9 сантиметров), который Стефка Костадинова установила ещё в 1987-м.

18:08 В Удмуртии установят новые системы видеофиксации нарушений ПДД На дорогах Удмуртии в 2021 году установят 25 комплексов автоматической фото– и видеофиксации нарушений ПДД.

18:05 Двукратный призёр Олимпийских игр Влашич: мне предлагали стипендию в одном из американских университетов Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту хорватка Бланка Влашич призналась, что в молодости у неё был шанс уехать в США.

17:59 Замглавы МИД России обсудил с послом США контроль над вооружениями Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном вопросы контроля над вооружениями, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

17:55 Минкультуры Украины назвало необоснованной блокировку 426 сайтов Министерство культуры Украины назвало необоснованной блокировку 426 интернет-ресурсов.

17:52 Мозер объявила о возвращении к тренерской работе с фигуристами Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер объявила о возвращении к работе со спортсменами.

17:47 В Оренбургской области ученики 15 классов находятся на дистанционном обучении По данным Роспотребнадзора Оренбургской области, с 24 февраля учащиеся 15 классов переведены в режим дистанционного обучения во избежание рисков заболевания ОРВИ или COVID-19.

17:44 В Татарстане спрос на земельные участки увеличился на 30% в 2020 году По данным аналитического исследования, проведённого специалистами «Авито Недвижимость», в 2020 году в Татарстане спрос на земельные участки вырос на 30%. При этом предложение в данном сегменте сократилось на 5%.

17:44 Польховский пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Чехии Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский не будет присутствовать на этапах Кубка мира в чешском Нове-Место.

17:42 Диетолог дала рекомендации по питанию во время Масленицы Диетолог Маргарита Королёва дала рекомендации по питанию во время Масленицы.

17:41 В Оренбуржье ожидаются метель с сильным ветром и ледяной дождь ГУ МЧС по Оренбургской области со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС» предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях.

17:41 В вузах Тюмени возобновят очное обучение с 1 марта В ряде университетов Тюмени возобновят очное обучение с 1 марта.

17:37 Президент Армении провёл встречу с главой Генштаба ВС Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с главой Генштаба Вооружённых сил республики Оником Гаспаряном, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

17:29 В МИД Сирии назвали трусливым авиаудар США В МИД Сирии назвали «трусливой» атаку США в районе Дейр эз-Зора. Как заявили в Дамаске, авиаудар противоречит международному праву и Уставу ООН.

17:27 Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на ЧМ по лыжным гонкам Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

17:23 Тренер рассказал, как лыжник Большунов отреагировал на штраф за инцидент с Мяки Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как лидер мужской национальной команды Александр Большунов отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оштрафовать его за инцидент с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти.

17:15 Врио главы Мордовии отправил в отставку правительство республики Врио главы Мордовии Артём Здунов отправил в отставку правительство республики, сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

17:11 Тедеско нравится идея просмотра матча «Спартака» с фанатской трибуны Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию со своей дисквалификацией, из-за которой он не сможет руководить командой из технической зоны в ближайших трёх встречах.

17:04 Шарапова попала на обложку Forbes в годовщину завершения карьеры Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова попала на обложку журнала Forbes в годовщину завершения спортивной карьеры.

17:03 Фанаты «Спартака» обратились к Тедеско Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило с обращением, адресованным главному тренеру команды Доменико Тедеско.

17:01 В Крыму оценили заявление Зеленского о полуострове Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.

16:51 Министра ЖКХ Башкирии отправили под домашний арест Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, помещён под домашний арест, сообщил представитель Кировского районного суда Уфы.

16:49 Памфилова привилась от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что привилась от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».

16:35 Влашич вспомнила, как упустила $1 млн на турнире Золотой лиги IAAF Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту Бланка Влашич вспомнила, как упустила $1 млн на турнире Золотой лиги IAAF в 2008 году.

16:35 Додон сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» в Молдавии Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в Молдавии, сообщил бывший президент республики Игорь Додон.

16:33 Лавров отметил важность дипломатического диалога с США по Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил о важности возобновления политико-дипломатического диалога с США по вопросам Сирии.

16:30 Двукратный призёр Олимпийских игр: Чичерова входила в число выдающихся соперниц Двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту Бранка Влашич отреагировала на комплимент от россиянки Анны Чичеровой, которая назвала её «наиболее харизматичной и яркой спортсменкой тех лет, что прошли от Пекина до Рио».

16:25 Путин и Курц обсудили возможные поставки вакцины «Спутник V» в Австрию Президент России Владимир Путин и австрийский канцлер Себастьян Курц по телефону обсудили поставки в Австрию вакцины «Спутник V» и её производство в европейской стране.

16:19 Уткин прокомментировал вылет «Краснодара» из Лиги Европы Спортивный журналист Василий Уткин высказался о вылете футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».

16:15 Геркус — о вылете «Краснодара» из Лиги Европы: закончили наш бесславный евросезон Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».

16:11 В пресс-службе Пашиняна опровергли данные об отставке главы МО Армении Появившаяся в СМИ информация о возможной отставке главы Минобороны Армении Вагаршака Арутюняна не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

16:10 Уткин высказался о последствиях возможного суда Панарина с Назаровым Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал скандал вокруг российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

16:02 Вышел первый эпизод новой программы «Мардан Бой» На RT Россия вышел первый эпизод новой программы «Мардан Бой». Гостем журналиста Сергея Мардана стал скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

16:00 Губерниев назвал Россию нефутбольной страной Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет футбольного клуба «Краснодар» из Лиги Европы УЕФА по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо».

15:59 В Белоруссии за сутки зафиксировали 1602 случая COVID-19 В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1602 и достигло 284 500.