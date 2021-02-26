Euronews: Россия, США и ООН призывают конфликтующие стороны в Армении к сдержанности

Обострение внутриполитического кризиса в Армении: массовые акции протеста продолжались в Ереване всю ночь. Россия, США и ООН призвали все конфликтующие стороны проявить сдержанность, уважать закон и принципы демократии. Президент страны Армен Саркисян пока не подписал документы об отставке начальника Генштаба, которая спровоцировала протесты, передаёт Euronews.
Массовые акции сторонников и противников Никола Пашиняна продолжались в столице Армении всю ночь. Ситуация в республике обострилась после того, как генштаб потребовал отставки главы кабмина. Премьер-министр назвал эти действия «попыткой военного переворота».
Накануне вечером состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина. Российский лидер выразил «поддержку законным властям Армении».
Вашингтон также обозначил свою позицию.
НЕД ПРАЙС, представитель Госдепартамента США: Мы в курсе происходящего в Армении. Мы призываем все стороны к сдержанности. Мы также считаем, что вооружённые силы не должны вмешиваться в политику, это основа любой демократии.
Беспокоит обострение внутриполитического кризиса в республике и ООН.
СТЕФАН ДЮЖАРРИК, представитель генсекретаря ООН: Мы чрезвычайно озабочены происходящим в Армении. Мы подчёркиваем необходимость сдержанности, которая важна для обеих сторон. Мы также призываем к диалогу, чтобы постепенно ослабить напряжённость в сложившейся ситуации. Мы напоминаем о необходимости уважения демократических принципов и следования правовым нормам основного закона республики.
Президент страны Армен Саркисян, в конституционную прерогативу которого входит назначение и снятие по предложению премьер-министра высших военных руководителей, пока документы об отставке начальника Генштаба не подписал.
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