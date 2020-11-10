Euronews: премьер-министр Армении объявил о завершении войны в Нагорном Карабахе

Армения подписала соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Никол Пашинян. В то же время он подчеркнул, что этот тяжёлый для армянского народа шаг нельзя считать поражением. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями, поскольку мирное соглашение с Азербайджаном было подписано при участии России на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха, передаёт Euronews.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о завершении войны в Нагорном Карабахе. Соответствующее соглашение он подписал с президентами России и Азербайджана. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сам Никол Пашинян подчеркнул, что этот шаг был очень тяжёлым как для него лично, так и для всех армян. «Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побеждённым», — говорится в заявлении.
Условием прекращения войны Баку называл вывод армянских войск с территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов. По словам президента России Владимира Путина, теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях.
Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями — соглашение было подписано на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха. Армянские СМИ сообщают, что Ереван уступает контроль над семью районами.
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