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Euronews: премьер-министр Армении объявил о завершении войны в Нагорном Карабахе
Армения подписала соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Никол Пашинян. В то же время он подчеркнул, что этот тяжёлый для армянского народа шаг нельзя считать поражением. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями, поскольку мирное соглашение с Азербайджаном было подписано при участии России на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха, передаёт Euronews.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о завершении войны в Нагорном Карабахе. Соответствующее соглашение он подписал с президентами России и Азербайджана. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Сам Никол Пашинян подчеркнул, что этот шаг был очень тяжёлым как для него лично, так и для всех армян. «Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побеждённым», — говорится в заявлении. 

Условием прекращения войны Баку называл вывод армянских войск с территории Нагорного Карабаха и прилегающих районов. По словам президента России Владимира Путина, теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях.

Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями — соглашение было подписано на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха. Армянские СМИ сообщают, что Ереван уступает контроль над семью районами.

Активные боевые действия начались в конце сентября. Стороны сообщали о гибели сотен военнослужащих и десятков мирных жителей.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2020 года. 

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Euronews Франция Европа
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