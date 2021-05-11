France 24: миланский театр «Ла Скала» открывают после карантина

Впервые после карантина в Милане открывается оперный театр «Ла Скала». Из 2000 мест занято будет не больше четверти, но и музыканты, и аудитория рады, что снова зазвучит живая музыка, передаёт France 24.
Нотные листы на месте, сцена готовится к славному возвращению одного из самых знаменитых оперных домов мира. «Ла Скала» в Милане снова наполнилась музыкой.
ДОМИНИК МЕЙЕР, глава театра «Ла Скала»: Ничто не может сравниться с теми эмоциями, когда слышишь живую музыку, ничто не может сравниться с этими звуками, с их качеством, красотой.
Прийти туда хочет целая толпа, но пандемия по-прежнему сказывается: только 500 человек смогут попасть туда, тогда как театр вмещает 2000 человек. Последние полгода выступления транслировались по интернету. Но как музыканты, так и слушатели — все говорят, что ничто не может заменить выступление живьём.
ДАМИАНО КОТТАЛАССО, скрипач «Ла Скала»: Нам, музыкантам, присутствие аудитории даёт правильную мотивацию. Когда мы даём концерт, который показывают только через интернет, у нас нет контакта с аудиторией, и это тоже сказывается на нашем выступлении.
В понедельник сыграют фрагмент оперы «Макбет» Джузеппе Верди Patria Oppressa!, и это получается за день до 75-летия исторически важного концерта, который прошёл в 1946 году. То выступление отметило открытие оперы после войны. Здание за три года до этого бомбили и потом перестраивали.
Бригада «Катаиб Кассам» из палестинского движения ХАМАС запустила в сторону Тель-Авива более 130 ракет в ответ на авиаудары израильской армии по сектору Газа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя движения «Сарая Аль-Кудс» Абу-Хамза.
Метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ситуация, когда в европейской части России и на Урале установилась жара, а на юге наблюдаются низкие температуры, связана с обычными майскими особенностями природы.
По данным глобального анализа, который был проведён Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID-19 (GCS-NeuroCOVID), проблемы в этой сфере возникают более чем у 80% пациентов, госпитализированных с COVID-19. При этом отмечается, что риск смерти при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз.
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о достижении договорённости с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс»и «Оттава Сенаторз» об участии форварда Никиты Задорова и защитника Артёма Зуба в предстоящем чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Латвии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал обратить внимание на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие, а также призвал рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки.
Семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Екатеринбурга. Одну из машин отбросило на пешеходов. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на отделение пропаганды городского управления ГИБДД.
Бывший голкипер сборной СССР и экс-тренер сборной России Ринат Дасаев прокомментировал непопадание голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме в расширенный и резервный списки национальной команды для подготовки к предстоящему чемпионату Европы — 2020.
Следственный комитет России примет все необходимые меры для установления причин стрельбы в школе в Казани и предоставит оценку обстоятельствам, поспособствовавшим этой трагедии, заявил глава СК Александр Бастрыкин.