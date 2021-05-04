France 2: ветерок свободы — французы спешат воспользоваться ослаблением ограничений

Во Франции начался постепенный выход из карантина, который позволяет жителям вдохнуть свободнее и наслаждаться наступающим теплом, рассказывает France 2. Многие смогли наконец отправиться в путешествие или просто спокойно прогуляться по городу, продавцы ждут покупателей, а школьники вернулись в классы и более эффективно готовятся к экзаменам.

Почти везде во Франции как будто задул ветерок свободы. Школьники в классах, а также путешественники почти вернулись к нормальной жизни.

Эти три подружки готовятся поехать на две недели хайкинга в горах Севеннах. Со справками и прогулками на 10 км покончено, и когда спрашиваешь, как они себя ощущают:

ТУРИСТКА-1: Свободными (все трое смеются).

ТУРИСТКА-2: И очень взволнованными из-за возможности выйти на свежий воздух, немного полюбоваться красивые пейзажи. Мы думали, что ограничения точно продержатся год, и это примерно так у нас в Париже. Нам очень повезло, потому что их (карантинные ограничения. — ИноТВ) сняли сегодня, так что всё классно.

Для перевозки этих новых пассажиров Национальная железнодорожная компания Франции (SNCF) постепенно увеличивает число поездов. Практически 100% скоростных поездов возобновят работу на длинных майских выходных.

Выйти в море, прогуляться вдоль пляжа — на юге Франции жители Ле-Гро-дю-Руа переживают возрождение.

ПРОХОЖАЯ: Мы собираемся пройтись по магазинам, прогуляться… Всё-таки немного выйти из дома, наслаждаться.

ПРОХОЖИЙ: Поскольку ограничения сняли, на этом этапе мы ощущаем себя немного более свободными.

Что касается этого книгопродавца, он надеется на возвращение туристов после нескольких месяцев без клиентов.

СЕРЖ АЦЦОПАРДИ, книгопродавец в Ле-Гро-дю-Руа: До настоящего времени было не так уж много посетителей. Так что сегодня мы надеемся, что с третьего… И мы надеемся, что весь сезон наладится, действительно снова наладится.

Ученики младшей, средней и старшей школы уже вернулись в аудитории. Здесь половина класса присутствует в школе, другая через день присутствует на занятии из дома. Это облегчение для школьников, которые готовятся к выпускному экзамену.

РИМА БОЛЕ, школьница в Оберне (департамент Нижний Рейн): Всё-таки (в школе. — ИноТВ) больше общения даже со школьниками, когда мы выполняем задания.

ЭДГАР НЁБУА, школьник в Оберне: Это правда, что дома иногда не обязательно есть мотивации или даже желание (учиться. — ИноТВ), это намного тяжелее.

Следующий этап выхода из карантина касается комендантского часа, который с 19 мая отложат до 21 часа.

Дата выхода в эфир 04 мая 2021 года.