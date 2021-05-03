Le Monde: Франция отменяет ограничения — Макрон решил, что стране придётся «жить с вирусом»

Несмотря на относительно высокий уровень заражаемости COVID-19 во Франции, президент страны Эммануэль Макрон на днях объявил о постепенной отмене коронавирусных ограничений, сообщает Le Monde. Как подчёркивается в материале издания, власти признали, то «с вирусом придётся жить», и планируют вдохнуть в общество «позитивную повестку» — однако отдельные специалисты опасаются, что подобная стратегия не принесёт ничего хорошего.

Чуть больше года тому назад президент Франции Эммануэль Макрон объявил «войну» коронавирусу — но теперь, после долгих месяцев борьбы против «скрытного и непредсказуемого патогена», преисполненной «лишений, стеснений и ложных надежд», французский лидер решил, что с этим «врагом» надо «жить», не уничтожая его полностью, пишет Le Monde. Как отмечает обозреватель издания, объявив недавно о постепенном снятии карантинных ограничений в стране и обозначив его сроки — оно началось 3 мая, — президент избрал стратегию, предполагающую возвращение к нормальной жизни несмотря на относительно высокий уровень заражаемости с расчётом на то, то ситуация не выйдет из-под контроля благодаря соблюдению гражданами мер предосторожности и продолжению вакцинации населения.

Несмотря на то, что часть французских медиков продолжают бить тревогу в связи с коронавирусной статистикой, президент и его команда планируют «вдохнуть в измотанную пандемией Францию позитивную повестку», говорится в материале Le Monde. Добиться этого поможет в том числе открытие с 19 мая торговых точек, театров, кинотеатров, а также — что особенно символично — летних веранд ресторанов, пишет газета. «Последовательные шаги, которые мы начнём принимать с 19 мая, помогут нам всем найти новую модель роста и процветания», — прокомментировал свою инициативу французский президент, объявив о ней 1 мая.

Конечно, не обошлось без определённых предосторожностей, и в случае слишком сильного ухудшения ситуации в отдельных регионах могут быть задействованы специальные «тормоза», но зафиксированное в последние дни лёгкое снижение числа случаев заражения коронавирусной инфекции и занятых коек в реанимационных отделениях позволяет надеяться на лучшее, пишет журналист Le Monde. «Эти шаги — продукт сочетания смирения, прагматизма и решительности. В течение ближайших двух недель нам нужно будет наблюдать, сохранится ли спад и насколько серьёзным он будет. Кроме того, будет необходимо, чтобы сохранились — а быть может и ускорились — темпы вакцинации», — сообщил в интервью газете близкий соратник президента. Комментируя вопрос вакцинации, пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил в интервью журналистам, что к середине июня по краней мере одну дозу вакцины должны будут получить 30 млн французских граждан, после чего возможность привиться будет предоставлена всем желающим.

Позволив французам постепенно вспомнить своё знаменитое «искусство жить», одновременно обеспечив иммунитет к COVID-19 для большинства представителей наиболее уязвимых к патогену групп населения, правительство Франции рассчитывает превратить коронавирус в «своеобразный грипп»: хотя он, конечно, пока никуда не денется, переполненных больниц в стране больше не будет, поясняет обозреватель Le Monde. «Да, мы будем жить с вирусом, но с таким вирусом, вирулентность, заразность и опасность которого будут по мере вакцинирования наиболее уязвимых лиц снижаться. Это — рациональный выбор, ведь альтернативные варианты особого энтузиазма не вызывают», — прокомментировал планы властей депутат французского парламента от партии «Вперёд, Республика!» Ролан Лескюр.

Впрочем, часть научного сообщества Франции такая позиция властей не устраивает: специалисты считают, что правительство установило слишком низкие критерии для снятия ограничений, тем паче, что больницы по-прежнему переполнены, а процесс возвращения к нормальной жизни рискуют саботировать новые штаммы вируса. «Японцы изо всех сил пытаются замедлить распространение вируса настолько, чтобы заражаемость упала до уровня менее 40 случаев на 100 тыс. человек в неделю. Во Франции же этот показатель — 400 случаев. То есть, у них как минимум в десять раз более строгие требования!», — подчеркнул в беседе с корреспондентом Le Monde директор Института международного здравоохранения при Женевском университете Антуан Флао. «Мне кажется, все ждали, что правительство скажет: «Такого у нас больше никогда не будет!». А вместо этого президент велел народу привыкать к вирусу, который способен заразить 40 тыс. человек в день и 300 из них убить — а это неприемлемо. Главная проблема стратегии «будем жить с вирусом» заключается в том, что до сих пор эта стратегия не представляла собой ничего кроме серии фиаско», — подчеркнул эпидемиолог.

Как отмечается в материале Le Monde, французские эксперты не понимают, почему правительство отказалось от цели в менее 5 тыс. новых случаев за сутки, которую оно само же установило прошлой осенью. Многие из них при этом считают, что наиболее перспективной является стратегия «нулевой терпимости» к коронавирусу, заявляя, что если власти будут действовать достаточно расторопно и жёстко, то замкнутого круга в виде постоянной отмены ограничений и их возвращения удастся избежать. По мнению специалистов, Франция теперь рискует оказаться «паршивой овцой» Европы, к тому же упростив вирусу задачу по производству новых вариантов, а первым тревожным звоночком для властей, по мнению отдельных аналитиков, должно было стать принятое Китаем 30 апреля решение о приостановке авиасообщения между Парижем и Шанхаем на две недели.

Господин Макрон, впрочем, убеждён, что стратегия нулевой терпимости «несовместима с нашими демократическими стандартами» — так он пояснил свой курс на пресс-конференции с представителями региональной прессы 30 октября. Как заявил в интервью Le Monde один из советников французского правительства, такую стратегию применяли «либо островные государства, либо авторитарные режимы, а мы — ни то, ни другое». «Кассандры, которые предвещают худшее, будут всегда, но нужно же ведь и оптимизм когда-нибудь проявлять!», — цитирует чиновника издание.