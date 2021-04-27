France 2: 40 дней безвременья — участники эксперимента во Франции вернулись из пещерного карантина

Во Франции завершился научный эксперимент Deep Time («Глубинное время»), в ходе которого учёные пытались определить, как экстремальные условия влияют на механизмы работы мозга, рассказывает France 2. Группа добровольцев провела 40 дней изоляции в пещере без каких-либо индикаторов времени и очень удивилась, узнав об окончании исследования: хотя они наладили собственные ритмы и быт, время под землёй замедлилось для всех в разной степени.

В тишине, спокойно, они выходят на свет после 40 дней, проведённых под землёй. Чёрные очки являются обязательными.

ГОЛОС: Всё хорошо?

УЧАСТНИКИ: Даааа!

Очевидно, что они все хорошо себя чувствуют и вновь вдыхают весенний воздух после этого уникального эксперимента: изоляции от мира без каких-либо индикаторов времени.

КРИСТИАН КЛО, руководитель эксперимента Deep Time: Когда мы узнали, что провели (в пещере. — ИноТВ) сорок дней, в наших собственных головах мы были между… Эмили, сколько это было для тебя?

ЭМИЛИ: Двадцать три (смеётся).

КРИСТИАН КЛО: Вот так. Каким-то образом двадцать три дня для Эмили, для большинства из группы это было около тридцати дней…

Под землёй время длилось медленнее, вот почему они так сильно удивились, когда им объявили о завершении эксперимента.

МАРИ-КАРОЛИН ЛАГАШ, ювелир: Я и ещё несколько человек только что поужинали, мы спокойно играли в карты. Другие люди только что легли спать, другие уже давно легли, так что у всех был свой ритм. Так что, да, мы действительно были очень удивлены. Возникла пауза: мы наблюдали, как подходят Мелюзин (Мелюзин Малланде, главный руководитель эксперимента. — ИноТВ ) и Жереми (Жереми Румен, менеджер эксперимента. — ИноТВ). В тот момент мы подумали: «Но… Но… Но что происходит? Это невозможно!»

Несмотря на собственные ритмы, участники наладили свой быт: добывали воду в труднодоступном озере, готовили еду, производили электричество на велосипедах и даже спали в окружении датчиков. Эти ежедневные эксперименты должны пролить свет на механизмы мозга в экстремальных условиях: 10 градусов тепла и 100% влажности.

МАРГО РОМАН-МОННЬЕ, докторантка: По ночам я очень мёрзну, так что у меня было два спальных мешка и сверху один или два коврика. А что касается влажности, мы были очень внимательными. Мы всегда носили наши вещи в герметичных мешках.

Никто не сорвался, все даже отмечают солидарность, возникшую в группе.

ТИФАН ВЮАРЬЕ, исследовательница психомоторики: В человеческом отношении случались немного тяжёлые моменты, но это действительно была очень доброжелательно настроенная группа, да. Все друг друга уважали, общались. И благодаря этому я могу сказать, что я бы с удовольствием осталась в том тесном коконе.

ЭМИЛИ КИМ-ФУ, медсестра: Не было ни машин, ни поездов, не так много народу, не было коронавируса (смеётся), никаких масок. И теперь вновь вернуться к этому, резко, без перехода… Это на самом деле тяжело.

Они добровольно согласились на карантин. Теперь они опасаются этого возвращения к прошлой жизни. Чтобы им помочь, уже организована психологическая поддержка.