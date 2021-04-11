Hill: в компании Илона Маска Neuralink заявили, что могли бы создать свой собственный «Парк Юрского периода»

Соучредитель компании Neuralink Макс Ходак заявил, что у стартапа достаточно знаний и технологий для того, чтобы при желании создать свой собственный «Парк Юрского периода», пишет The Hill. Между тем он уточнил, что на подобный проект у компании ориентировочно ушло бы 15 лет.
Соучредитель компании Илона Маска Neuralink Макс Ходак заявил, что у стартапа достаточно технологических достижений и знаний для того, чтобы создать свой собственный «Парк Юрского периода».
«Мы, вероятно, могли бы построить «Парк Юрского периода», если бы захотели, — написал он в Twitter. — Это не были бы аутентичные, с точки зрения генетики, динозавры, однако, возможно, 15 лет селекции и инженерии хватило бы для того, чтобы получить суперэкзотические новые виды».
Ходак, между тем, не стал объяснять, какую технологию Neuralink могла бы использовать для создания давно вымерших динозавров.
Открытая в 2017 году компания Neuralink занимается разработкой нейрокомпьютерных интерфейсов в надежде однажды помочь людям, страдающим болезнью Альцгеймера, деменцией, параличом и травмами спинного мозга.
Как напоминает издание, в фильме «Парк Юрского периода» учёным, работающим на богатого промышленника, удаётся посредством генетики воссоздать динозавров. И когда они готовятся к открытию тематического парка, где планируется продемонстрировать животных, ситуация выходит из-под контроля.
В России за сутки выявили 8702 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 4 641 390, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В команде российского боксёра Максим Власов прокомментировали поражение от Джо Смита — младшего из США в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
Российский боксёр Максим Власов потерпел поражение от Джо Смита — младшего из США в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой весовой категории.
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразив 36 бросков из 36, оформил шатаут и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».
Инженерно-строительное командование ВМС США в Европе, Африке и Юго-Западной Азии обозначило свою заинтересованность в перестройке старой тепловой электростанции в украинском Ужгороде и создании вместо неё реабилитационного центра. Ожидается, что для этой цели будет нанят подрядчик. RT ознакомился с предварительным описанием контракта.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал дарами данайцев обещание турецкой стороны помочь Украине вернуть контроль над Крымом.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что влияние мощных антициклонов, быстрый сход снега, а также потоки тёплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы.