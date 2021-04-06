Le Monde: космос превращается в «Дикий Запад» — спутникам срочно нужны собственные правила дорожного движения

Скопление коммерческих спутников на околоземной орбите уже несколько лет тревожит как космические агентства, так и астрономов из-за возросшего риска столкновений и появления космического мусора, пишет Le Monde. Как отмечает издание, специалисты уже не раз призывали к выработке правил использования космоса в бизнес-целях, чтобы избежать помех для космонавтов и исследователей. Но хотя первые шаги в этом направлении уже начинают совершаться, «управление космическим движением всё ещё остаётся по большей части теоретическим вопросом, констатирует издание.

Запустив в 2019 году свои первые группы спутников для системы Starlink, компания SpaceX невольно преуспела в нанесении «двойного удара»: то есть взволновала и космические агентства, и астрономов, пишет Le Monde. Если первые опасались загрязнения низкой орбиты, задаваясь вопросом, как управлять тысячами дополнительных аппаратов, которые повышают риск аварий и появления космического мусора, то вторые упоминали о другом типе загрязнения — световом и с ужасом наблюдали за светящимися полосами, которыми были испещрены снимки некоторых телескопов.

Страх превращения космоса в своего рода «Дикий Запад» без шерифа или даже «потери» неба, был усилен после инцидента, произошедшего 2 сентября 2019 года. В тот день Европейскому космическому агентству пришлось переместить свой наблюдательный спутник Aeolus, чтобы избежать возможного столкновения с одним из новых аппаратов Starlink. Мало того что компания Элона Маска оказалась в затруднительном положении, узнав об этом, она решила ничего не предпринимать и возложить ответственность за манёвр на Европейское космическое агентство — ведь в космосе нет правил дорожного движения или правил приоритета, рассказывает газета, добавляя, что «то, что специалисты называют «управлением космическим движением», остаётся довольно теоретическим понятием».

Однако за последние два года ситуация улучшилась: SpaceX — частная компания с более чем 1300 орбитальными аппаратами, первый мировой оператор спутников, а также важный партнёр NASA, — не смогла уклониться от своих обязанностей. Так, 18 марта американское космическое агентство объявило о подписании соглашения с SpaceX, устанавливающего некоторые «правила хорошего поведения» в космосе. Starlink обязуется маневрировать с помощью своей автономной системы, чтобы не столкнуться со спутниками NASA, и если один из его спутников приблизится менее чем на 5 км к Международной космической станции, NASA будет предупреждено, чтобы обсудить возможные манёвры за неделю до возможного инцидента.

«Это историческое соглашение», — считает эксперт по космическому мусору в Национальном Центре космических исследований Пьер Омали. Как подчёркивает эксперт, оно стало первым шагом в области управления космическим движением и «мирного сосуществования» в космосе. Кроме того, выбранная Starlink для своих спутников довольно низкая орбита (около 550 км над уровнем моря) позволяет выходящим из строя аппаратам довольно быстро возвращаться на Землю (примерно через несколько лет). Для спутников англо-индийской компании OneWeb, которые размещаются на более высокой орбите (1200 км), проблема будет сложнее, поскольку на этой высоте корабли могут оставаться в космосе до 2 тыс. лет, прежде чем вернутся на Землю. Тем не менее компания уверяет, что предусмотрела возможность для своих спутников в конце жизни «очистить помещение».

Как отмечает издание, остаётся решить проблему астрономов. После не лишённых наивности призывов к мораторию на развёртывание созвездий спутников для защиты наблюдений от помех, учёные, по словам главы Французкого общества астрономии и астрофизики Эрика Лагадека, поняли, что «экономический груз слишком велик» и эта деятельность будет продолжаться. «Вопрос в том, как нанести астрономии наименьший вред. Нужно чётко измерить воздействие спутников, определить, какого свечения избегать, чтобы они не портили изображения», — полагает эксперт. Это дополнительная работа для специалистов, которым придётся создать множество моделей, чтобы объяснить производителям, как избежать помех для исследователей.

Идея астрономов состоит в том, чтобы установить общепринятые правила посредством ООН и её Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, передаёт газета. Как сообщается, соответствующий текст будет представлен на следующей сессии комитета в апреле, в надежде на поддержку как можно большего числа стран.