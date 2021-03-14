FAZ: Макрон принял командование космической лазерной атакой — с помощью компьютера

Во Франции прошли первые военно-космические учения под кодовым названием AsterX, сообщает Frankfurter Allgemeine. В ходе визита в Тулузу, где расположена штаб-квартира созданного в 2019 году Космического командования Франции, Эммануэль Макрон следил за работой военных, которые отрабатывали реагирование на такие кризисные ситуации, как обнаружение потенциально опасного космического объекта или угрозу спутнику со стороны враждебной иностранной державы.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон командовал космической лазерной атакой — с помощью компьютера. Атака стала частью крупномасштабного учебного манёвра нового Космического командования Франции в Тулузе. С понедельника в рамках учений под кодовым названием AsterX французские военные моделировали кризисные ситуации, например, угрозу своему спутнику со стороны враждебной иностранной державы или отслеживание потенциально опасного космического объекта. Подобное мероприятие Франция проводит впервые. В учениях приняли участие Космические силы США и Германский центр авиации и космонавтики, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Название AsterX отсылает к первому французскому искусственному спутнику Земли «Астерикс», запущенному в 1965 году. С тех пор роль спутников как для повседневной жизни, так и для военной разведки постоянно росла. Они необходимы для банковских операций и логистики, а также для функционирования мобильных телефонов и составления прогнозов погоды.

Однако до сих пор спутники были слабо защищены. Поэтому в 2019 году Макрон принял решение о создании Космического командования по образцу американского «Космического командования ВВС США». По мнению президента, в Евросоюзе Франция играет ведущую роль в повышении осведомлённости о новых угрозах в космосе. Как отмечает издание, сценарии атак и помех в космосе — это не просто чистый вымысел.

Как утверждает министерство обороны Франции, в октябре 2017 года российский разведывательный спутник «Луч-Олимп» заметно приблизился к франко-итальянскому спутнику «Атена-Фидус» и пытался перехватить его сигналы. Министр Вооружённых сил Флоранс Парли прокомментировала инцидент: «Это было не только недружелюбно, это можно было назвать актом шпионажа». В целом, число провокаций, таких как взломы и помехи, за последние годы возросло. Китай, Россия, а недавно и Индия уже протестировали противоспутниковое оружие.

В ходе своего визита в Тулузу Макрон следил за сценарием учений, согласно которому Республика Сива была атакована Конфедерацией Пирос. Битва происходила в космосе, и около 60 военных должны были проанализировать ситуацию перед компьютером и разработать подходы к решению задач.

Ранее Макрон на странице в Twitter поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс. Ему в подарок были преподнесены первые снимки Марса с аппарата SuperCam. Генерал Мишель Фридлинг, глава недавно созданного Космического командования Франции, объяснил президенту сценарий учений.

«Возникает ряд событий, которые создают кризисные ситуации или угрозы для нашей космической инфраструктуры», — отметил Фридлинг. По его словам, цель учений состояла в том, чтобы показать, что Франция основывает свою космическую стратегию не только на декларациях о намерениях, но и стремительно продвигает вперёд создание Командования. К 2025 году все гражданские и военные части должны быть переведены в новую штаб-квартиру в Тулузе. Это относится и к Военному центру наблюдения за космическими объектами недалеко от Лиона, а также к Центру спутникового наблюдения в Крейе. Кроме того, в систему Командования будут включены гражданские исследовательские центры.

В Тулузе Макрон провел секретное совещание, на котором обсуждалась будущая космическая стратегия. В прошлом году был опубликован документ, содержащий семьдесят страниц («Stratégie spatiale de défense»). Завершить его должна конфиденциальная часть. В документе подчёркивается, что Франция придерживается оборонительной стратегии в космосе. Таким образом, речь идет не о милитаризации космоса, а о защите собственных спутников и аппаратов дружественных государств. Поэтому, чтобы иметь возможность противостоять вражеским атакам в космосе, в будущем Франция будет оснащать спутники лазерным оружием. Кроме того, с 2023 года на орбиту должны быть выведены так называемые наноспутники весом до десяти килограммов, которые смогут отслеживать «недружественные движения или опасный космический мусор».

Противоспутниковое лазерное оружие при этом должно использоваться «только в целях самообороны». Макрон одобрил выделение дополнительных средств в размере €700 млн на космическую программу до 2025 года. В военном бюджете на 2019-2025 годы на эти цели уже предусмотрено €3,6 млрд. По сравнению с расходами США на военно-космическую программу (более $50 млрд в год) это выглядит скромно, отмечает Frankfurter Allgemeine.