NTD: турецкое озеро поможет изучать Марс на Земле
В то время как марсоход НАСА «Настойчивость» изучает поверхность Красной планеты, учёные используют собранные им данные на озере Салда на юго-западе Турции.
Исследователи говорят, что минералы и скальные отложения на этом озере, скорее всего, максимально похожи на те, которые будут обнаружены на дне кратера Йезеро на Марсе. Как считается, марсианский кратер миллиарды лет назад был озером, и в нём даже могла существовать микробиологическая жизнь.
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