Euronews: Еврокомиссия определила категории опасности для искусственного разума

Еврокомиссия выдвинула законодательные предложения о развитии и регулировании искусственного интеллекта на основании классификации по категориям потенциального риска, которому могут подвергаться люди в ходе взаимодействия с ним. Брюссель хочет, чтобы машины с электронным мозгами заменяли человека на транспорте и производстве — однако не рискует доверить им управление общественными процессами и определение судьбы отдельной личности, передаёт Euronews.
Сочетать научно-технический прогресс с защитой прав человека — такую целью преследует Европейская комиссия, представившая свой первый законопроект о развитии и регулировании искусственного интеллекта. ИИ нельзя будет использовать для биометрической идентификации, то есть распознавания людей.
Зато Брюссель хочет, чтобы машины с электронным мозгами заменяли человека на транспорте и производстве. Но им нельзя доверять управление обществом и определение судьбы отдельной личности. Вице-председатель Еврокомиссии признала, что искусственному интеллекту ещё предстоит завоевать к себе доверие граждан.
МАРГРЕТ ВЕСТАГЕР, вице-председатель Еврокомиссии: Предлагаемая нами правовая база не относится к технологии ИИ как таковой. Зато мы смотрим на то, для чего и как используется искусственный интеллект? Мы применяем здесь пропорциональный подход, основанный на одной простой логике: чем выше риск, который конкретное использование ИИ может представлять для нашей жизни, — тем строже правила.
Еврокомиссия хочет установить четыре «категории риска» для технологий искусственного интеллекта. «Минимальный риск» — это большинство вариантов применения, не наносящего ущерба: например, спам-фильтры. «Ограниченный риск» представляют, в частности, чат-боты: переписываясь с ними, граждане должны понимать, что общаются с программами, а не с живыми людьми.
Условия «высокого риска» требуют надзора за происходящим со стороны ответственного лица: нельзя оставлять машине вычисление кредитного рейтинга. И будут запрещены системы, создающие «неприемлемый риск», — такие как социологический анализ для формирования у правительства отношения к различным группам общества.
И всё же биометрическая идентификация может быть разрешена, когда это необходимо для поиска пропавшего ребенка — или предотвращения конкретной и неминуемой террористической угрозы.
ТОМА БУЭ, программист: Распознавание лица может быть безвредным и полезным. Например, чтобы разблокировать телефон. Я это делаю раз сто в день — и это сопряжено с гораздо меньшим риском, чем при использовании в общественных местах для установления личности. Так что всегда нужно учитывать контекст и задачи для использования искусственного интеллекта.
Пройдут годы, прежде чем это законодательное предложение Брюсселя вступит в силу. Но Евросоюз надеется стать мировым лидером в управлении ИИ, каким он стал в защите личных данных.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента России Владимира Путина о готовности принять украинского лидера Владимира Зеленского в Москве.
Бывший форвард лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что воспоминания о прошедшем 12 лет назад матче с «Ливерпулем» на «Эндфилде», в котором забил четыре мяча, не вызывают у него каких-либо особых эмоций.
Решением суда 22-летний житель Перми приговорён к 18 годам лишения свободы за убийство 8-месячной падчерицы, совершённое в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Пермскому краю.
Первый вице-спикер Госдумы, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировали в беседе с RT заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера о том, что Братислава высылает трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии завершился в Самаре. Трое участников из Москвы набрали больше всего баллов и были признаны абсолютными победителями в своих параллелях.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе. По словам президента Украины, на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу и заседаниях советников «нормандской четвёрки» было высказано «предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию».
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) определился с датой рассмотрения заявления московского «Локомотива» по решению Контрольно-дисциплинарного комитета организации в отношении клуба.
Проведение инспекции производственной практики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» экспертами Всемирной организации здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) запланировано в период с 10 мая по первую неделю июня, сообщили в ВОЗ.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.