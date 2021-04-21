Euronews Оригинал

Euronews: Еврокомиссия представляет первый закон об искусственном интеллекте
На заседании Еврокомиссии в Брюсселе сегодня будет представлен первый законопроект по внедрению и развитию искусственного интеллекта. Эта технология уже много лет применяется в медицине и других сферах. Но евродепутаты хотят законодательно закрепить, в частности, положения о том, что искусственный интеллект должен быть гуманным и избегать нарушений прав человека, передаёт Euronews.

Искусственный интеллект (сокращённо ИИ) имеет мало общего с футуристическими изображениями роботов или описаниями в классической научной фантастике. Не имея узнаваемого всеми обличья, он стоит за многими современными технологиями. 

В эту среду Еврокомиссия представляет своё первое законодательное предложение в области искусственного интеллекта. Брюссель уже много лет финансирует проекты, использующие ИИ.
Один из них — HumanITcare, что можно перевести как «забота информационных технологий о человеке». О том, как электронный мозг помогает наблюдать за пациентом, определять диагноз и проводить лечение, рассказывает создатель и руководитель этой медицинской платформы Нурия Пастор.

НУРИЯ ПАСТОР, автор проекта HumanITcare: Искусственный интеллект помогает здесь тем, что на своей платформе он собирает и обрабатывает данные о болезни пациента — и посылает врачу сигналы. Это не только сигналы тревоги, но и сообщения о том, что происходит в организме, как действуют отдельные органы, каково общее состояние. На основе показателей и выводов, увиденных на этой платформе, врач принимает собственное решение. 

ИИ позволяет компьютерам анализировать информацию, накапливать опыт и выполнять поставленные цели. Но машина может быть запрограммирована на нарушение прав и свобод — например, власти КНР пытаются использовать искусственный интеллект для контроля над гражданами.

В Европарламенте также опасаются, что если доверить ему приём людей на работу, то он может использовать предубеждения своих создателей — например, отбирать кандидатов по признаку пола или расы. Для испанского социалиста Ибана Гарсиа дель Бланко главное, чтобы ИИ был гуманным.

ИБАН ГАРСИА ДЕЛЬ БЛАНКО, депутат: Искусственный интеллект должен иметь гуманоцентричную перспективу. Он всегда должен быть связан с развитием человечества и направлен на то, чтобы блага цивилизации были как можно более справедливо распределены по обществу. С другой стороны, он должен уважать наши основные права. 

Но если законодательно ограничить сферы применения ИИ, то можно затормозить прогресс. Специалист по научно-технической этике Оксфордского университета Джон Тасиулас ищет правильный баланс.

ДЖОН ТАСИУЛАС, эксперт из Оксфордского университета: Предостережения против чрезмерного регулирования часто основаны на страхе перед негативными экономическими последствиями: мол, оно препятствует росту. Но важно иметь в виду, что материальное процветание — это только одна из целей. Нужно также заниматься обеспечением прав человека. И часто ради соблюдения этих прав приходится приносить в жертву часть экономического процветания.

Брюссель рассчитывает, что законодательство об искусственном интеллекте будет осуществляться так же успешно, как и принятый пять лет назад Общий регламент защиты персональных данных.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Брюссель Европа Европейская комиссия Европейский парламент Евросоюз закон законопроект интернет искусственный интеллект исследование компьютер медицина наука права человека робот
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров