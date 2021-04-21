Euronews: Еврокомиссия представляет первый закон об искусственном интеллекте

На заседании Еврокомиссии в Брюсселе сегодня будет представлен первый законопроект по внедрению и развитию искусственного интеллекта. Эта технология уже много лет применяется в медицине и других сферах. Но евродепутаты хотят законодательно закрепить, в частности, положения о том, что искусственный интеллект должен быть гуманным и избегать нарушений прав человека, передаёт Euronews.

Искусственный интеллект (сокращённо ИИ) имеет мало общего с футуристическими изображениями роботов или описаниями в классической научной фантастике. Не имея узнаваемого всеми обличья, он стоит за многими современными технологиями.



В эту среду Еврокомиссия представляет своё первое законодательное предложение в области искусственного интеллекта. Брюссель уже много лет финансирует проекты, использующие ИИ.

Один из них — HumanITcare, что можно перевести как «забота информационных технологий о человеке». О том, как электронный мозг помогает наблюдать за пациентом, определять диагноз и проводить лечение, рассказывает создатель и руководитель этой медицинской платформы Нурия Пастор.



НУРИЯ ПАСТОР, автор проекта HumanITcare: Искусственный интеллект помогает здесь тем, что на своей платформе он собирает и обрабатывает данные о болезни пациента — и посылает врачу сигналы. Это не только сигналы тревоги, но и сообщения о том, что происходит в организме, как действуют отдельные органы, каково общее состояние. На основе показателей и выводов, увиденных на этой платформе, врач принимает собственное решение.



ИИ позволяет компьютерам анализировать информацию, накапливать опыт и выполнять поставленные цели. Но машина может быть запрограммирована на нарушение прав и свобод — например, власти КНР пытаются использовать искусственный интеллект для контроля над гражданами.



В Европарламенте также опасаются, что если доверить ему приём людей на работу, то он может использовать предубеждения своих создателей — например, отбирать кандидатов по признаку пола или расы. Для испанского социалиста Ибана Гарсиа дель Бланко главное, чтобы ИИ был гуманным.



ИБАН ГАРСИА ДЕЛЬ БЛАНКО, депутат: Искусственный интеллект должен иметь гуманоцентричную перспективу. Он всегда должен быть связан с развитием человечества и направлен на то, чтобы блага цивилизации были как можно более справедливо распределены по обществу. С другой стороны, он должен уважать наши основные права.



Но если законодательно ограничить сферы применения ИИ, то можно затормозить прогресс. Специалист по научно-технической этике Оксфордского университета Джон Тасиулас ищет правильный баланс.



ДЖОН ТАСИУЛАС, эксперт из Оксфордского университета: Предостережения против чрезмерного регулирования часто основаны на страхе перед негативными экономическими последствиями: мол, оно препятствует росту. Но важно иметь в виду, что материальное процветание — это только одна из целей. Нужно также заниматься обеспечением прав человека. И часто ради соблюдения этих прав приходится приносить в жертву часть экономического процветания.



Брюссель рассчитывает, что законодательство об искусственном интеллекте будет осуществляться так же успешно, как и принятый пять лет назад Общий регламент защиты персональных данных.



Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года.