SCMP: роботизированный ресторан в Китае пока не может обойтись без живых официантов

20:49
Щербакова заявила, что хочет спокойно выступить на командном ЧМ в Осаке
Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась ожиданиями от выступления на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
20:45
В Минэкономразвития дали прогноз по годовой инфляции
В Минэкономразвития дали прогноз по годовой инфляции. Министерство, как сообщает ТАСС, подготовило обзор «Картина инфляции. Апрель 2021 года».
20:35
Фигуристка Валиева рассказала о разнице между шоу и официальными соревнованиями
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о разнице в выступлениях в шоу и официальных турнирах.
20:32
МВФ: госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.
20:21
Франция анонсировала введение экономических санкций против Мьянмы со стороны ЕС
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Европейский союз в ближайшее время введёт экономические санкции против военных Мьянмы.
20:17
«Химки» потерпели 29-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Маккаби»
Подмосковные «Химки» потерпели разгромное поражение от израильского «Маккаби» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
20:17
Началась регистрация на первые образовательные антишколы арт-кластера «Таврида»
Стала доступна регистрация на первые образовательные антишколы арт-кластера «Таврида».
20:11
В МИД России прокомментировали встречу комиссии по СВПД
Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
20:05
Более 350 тонн электроники сдали на переработку в Подмосковье с начала года
В рамках экологических акций в Московской области сдали на переработку 355 тонн электроники с начала 2021 года.
20:04
Эксперты оценили ситуацию на российском авторынке
В Ассоциации европейского бизнеса оценили ситуацию на российском авторынке.
19:58
В Риме во время беспорядков пострадал полицейский
Сотрудник полиции получил ранения во время беспорядков, возникших в столице Италии в ходе акции рестораторов и представителей других категорий бизнеса, пострадавших от пандемии.
19:54
Акинфеев поддержал травмированного Магнуссона
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к своему партнёру по команде защитнику Хёрдуру Магнуссону, который получил серьёзную травму.
19:49
Павлюченко: если «Спартак» возьмёт свои очки с «Локомотивом» и ЦСКА, им по силам стать чемпионами
Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оценил шансы московского «Спартак» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
19:47
Калинская уступила Зиданшек и вылетела с турнира WTA в Боготе
Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от словенки Тамары Зиданшек в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в колумбийской Боготе.
19:45
Участники Невского международного экологического конгресса напишут Экодиктант
Участники Невского международного экологического конгресса напишут Экодиктант, заявил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
19:43
Ещё одна больница в Кирове прекратила работу с пациентами с COVID-19
Ещё одна больница в Кирове прекратила работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:41
Украина заключила договор на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer
Украина заключила договор с американской компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
19:40
Игрок «Рубина» Деспотович рассказал, что ему не нравится в России
Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович ответил на вопрос, что больше всего ему не нравится в России.
19:39
В Подмосковье рассказали о работе по поддержке социальных предпринимателей
В Московской области рассказали о работе по поддержке социальных предпринимателей.
19:36
Более 60 школьников из Подмосковья получили дипломы на Всероссийской олимпиаде
Более 60 учащихся из Московской области получили дипломы на Всероссийской олимпиаде школьников.
19:32
Анзорова выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике
Россиянка Анастасия Анзорова выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 64 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве.
19:25
Гнабри заболел коронавирусом и пропустит матч Лиги чемпионов с ПСЖ
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри заболел коронавирусной инфекцией.
19:24
На востоке Австрии продлят режим локдауна
Жёсткий карантин в трёх восточных регионах Австрии — федеральных землях Вена, Нижняя Австрия и Бургенланд — решили продлить из-за загруженности реанимаций в местных больницах пациентами с коронавирусной инфекцией.
19:15
Матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики
Российская премьер-лига (РПЛ) примет участие в праздновании 60-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос.
19:13
В Росстате назвали уровень годовой инфляции в марте
В марте годовая инфляция в России ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале.
19:06
Головин — в запасе «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем»
Полузащитник сборной России Александр Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем».
19:01
За сутки в Британии зафиксировали более 2 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2379 человек.
19:00
Агент опроверг информацию о переговорах между «Динамо» и Тюкавиным о продлении контракта
Агент нападающего московского «Динамо» и молодёжной сборной России Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал информацию о переговорах игрока с командой о новом контракте.
18:52
В ВОЗ назвали число начавших вакцинацию от коронавируса стран
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах.
18:48
СМИ: Российский биатлонист Шамаев перейдёт в сборную Румынии
Российский биатлонист Дмитрий Шамаев получил гражданство Румынии.
18:45
В Молдавии за сутки выявили 773 новых случая коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 773 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 236 563.
18:40
Газизов: уверен, что у Гончаренко всё получится в «Краснодаре»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».
18:36
Журналистов CNN выпустили из отдела полиции во Владимирской области
Корреспондент CNN Мэттью Чэнс заявил, что все сотрудники телеканала, задержанные возле колонии во Владимирской области, были выпущены из отдела полиции.
18:29
В США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия
Военно-воздушные силы США заявили о неудаче во время испытания гиперзвукового оружия 5 апреля.
18:25
Монреаль станет претендентом на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года
Федерация фигурного катания Канады (ФФКК) подаст заявку на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года в Монреале.
18:21
Патрушев провёл встречу с лидером народного ополчения Ирака
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с лидером народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом.
18:12
Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с блогером Билом женщины
Адвокат Андрей Князев, представляющий интересы Марии Артёмовой, которая пострадала в ДТП с участием блогера Эдварда Била в центре Москвы, рассказал о состоянии здоровья своей клиентки.
18:09
Ушкина подтвердила решение выступать за сборную Румынии по биатлону
Биатлонистка Наталья Ушкина прокомментировала решение выступать за сборную Румынии со следующего сезона.
18:08
В МВФ призвали страны вместе работать над иммунизацией против COVID-19
Международный валютный фонд призвал к объединённой работе над иммунизацией против коронавируса, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат.
18:05
Зеленский обсудил с Трюдо содействие в получении плана членства в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо отметил важность содействия Оттавы получению Киевом плана действий по членству в НАТО.
18:00
Васильев отреагировал на грубые слова Мазе в свой адрес
Советский биатлонист Дмитрий Васильев отреагировал на слова тренера сборной Норвегии по биатлону Зигфрида Мазе.
17:55
В МИД России прокомментировали задержание журналистов CNN
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали задержание журналистов CNN во Владимирской области.
17:54
Полномочия члена ОНК Москвы Марины Литвинович досрочно прекращены
В Общественной палате России удовлетворили представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович.
17:54
Деменко: не думаю, что Гончаренко быстро выведет «Краснодар» из кризиса
Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером краснодарской команды.
17:45
В Пензе возбудили дело из-за нанесения в школе ранения ножом подростку
В Пензе возбуждено уголовное дело после того, как 15-летняя школьница во время конфликта на перемене ранила одноклассника ножом, сообщает региональное управление Следственного комитета.
17:43
Тренер сборной Норвегии жёстко ответил Васильеву на обвинения в применении допинга
Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе ответил советскому биатлонисту Дмитрию Васильеву, который утверждал, что превосходство норвежцев в биатлоне и в лыжных гонках обусловлено узаконенным применением допинга в рамках терапевтических исключений (TUE).
17:41
Дело против обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича направлено в суд
Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении трёх обвиняемых в убийстве российского и израильского предпринимателя Шабтая Калмановича.
17:41
Глава ЕК заявила о готовности Турции к конструктивному диалогу с ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Турция подтвердила готовность к возобновлению конструктивного диалога с Европейским союзом.
17:39
Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок программы реновации 12 новых адресов.
17:38
Диетолог рассказала о безопасной для здоровья суточной дозе сахара
Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько сахара можно употреблять в день без вреда для здоровья.