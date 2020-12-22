Handelsblatt: пандемия станет катализатором развития робототехники

Пандемия коронавируса может стать стимулом для развития робототехники, пишет Handelsblatt. В этом убеждены сами разработчики и аналитики. Из-за мер по ограничению общественной жизни умные устройства стали всё чаще появляться на улицах, в магазинах и даже домах. Причём речь идёт не только о машинах, выполняющих бытовую работу, но и роботах-партнёрах, ведь сейчас людям как никогда не хватает общения, рассказывает немецкое издание.

В то время как из-за пандемии коронавируса люди сидят по домам, на улицы Японии всё чаще выезжают роботы, пишет Handelsblatt. Сеть супермаркетов тестирует устройство с двумя руками и тремя пальцами, которое заполняет полки. В одном университете задействовали компьютер-планшет с длинной шеей, чтобы студенты могли хотя бы виртуально присутствовать на выпускном.

Машины помогают и в борьбе с вирусами, продолжает немецкое издание. Роботы-курьеры дезинфицируют поручни и кнопки на вокзалах. Передвижные сервировочные столики подают гостям еду в ресторанах. Даже роботы-партнёры становятся популярнее, развлекая не только клиентов, но и пенсионеров в домах престарелых.

Но всё же в быту машины не так распространены, причём даже в такой сходящей с ума по технике стране, как Япония. Однако из-за пандемии ситуация может измениться. Во времена, когда трудно поговорить тет-а-тет, проявляются преимущества этих устройств, объяснил глава отдела робототехники в Panasonic Такаси Андо: «То, что мы сейчас переживаем, в частности с пандемией, может стать стимулом для роста рынка роботов для людей».

Аналитики также начинают в это верить, отмечает Handelsblatt. Исследование агентства Research and Markets показало, что с 2018-го по 2025 год рынок бытовых роботов увеличится с $14 млрд до $64 млрд. И Япония надеется занять большую его часть в конкурентной борьбе с Китаем и другими странами. Для этого компании развивают уже имеющиеся технологии, а также занимаются новыми разработками.

Например, корпорация Sony научила своего робота-собаку Aibo новым трюкам. Теперь он радостно встречает своих хозяев у двери, когда те возвращаются домой, а также музыкой напоминает о том, что нужно помыть руки. В компании Yukai Engineerin команда экспертов работает над созданием робота Qoobo, похожего на меховую подушку с хвостом. Если его погладить, он начинает им вилять. А жужжание электромоторов напоминает урчание.

Вся история робототехники в Японии — это круговорот «надежд, провалов и возрождений». И одной из причин тому служит «шизофреническая культура роботов» в стране: многие инженеры создают только безликие промышленные машины, но в то же время мечтают сконструировать механизм по образу и подобию человека. Но весь этот энтузиазм — «волшебный напиток, который может стать ядом», предостерегает Андо: «Важно понять, что клиенты ищут не робота, а решение своих проблем». Поэтому зачастую делают выбор в пользу более простой техники.

В связи с этим японские концерны технологически перерабатывают повседневные вещи в роботов. К примеру, самые высокотехнологичные туалеты в Японии автоматически поднимают крышку и подогревают стульчак при приближении человека, а также всё сами смывают.

В сфере разработок роботов-партнёров производители делают ставку не на создание гуманоидов размером с человека, а на производство маленьких моделей, чтобы не обмануть завышенные ожидания покупателей. Это очень важно для развивающейся индустрии, отмечают эксперты. Консервативным потребителям нужно привыкнуть к новой технике. Но для разработчиков это всего лишь вопрос времени, а пандемия может стать катализатором этих процессов, заключает Handelsblatt.