Times: электронная сваха — искусственный интеллект поможет японцам поднять демографию

Острый демографический кризис заставил японское правительство искать современные пути его преодоления, передаёт The Times. В разработку программ, подбирающих партнёра с помощью искусственного интеллекта, вложат миллиарды иен. При поиске будет учитываться не возраст и доход потенциального партнёра, а лишь «эмоциональный фактор». Однако для того, чтобы воспользоваться приложением, пользователю придётся подтвердить серьёзность своих намерений.

Япония планирует вложить миллиарды иен в программы, помогающие найти партнёра с помощью искусственного интеллекта, для укрепления института брака и замедления катастрофического снижения рождаемости, сообщает The Times.

По данным издания, около 2 млрд иен (£14,4 млн) будет выделено на создание программ, выходящих за рамки традиционных приложений для знакомств. The Times указывает, что вместо учёта предпочтений пользователей, например, относительно возраста и уровня дохода, искусственный интеллект будет оценивать «эмоциональный фактор» и предлагать пользователям партнёров со схожими ценностями и чертами характера.

Этот шаг направлен на преодоление демографического кризиса, вызванного нежеланием японцев вступать в брак и заводить детей и угрожающего экономике, промышленности и системе социального обеспечения. По информации The Times, коэффициент рождаемости в стране составляет лишь 1,36 при необходимом уровне воспроизводства населения в 2,2. При этом в прошлом году население сократилось на 276 тыс. человек до 126 млн, без учёта иностранных резидентов – на 487 тыс., что, сравнивает издание, примерно равно населению Ливерпуля.

Число браков за последние 20 лет также значительно снизилось с 800 тыс. в 2000 году до 600 тыс. в прошлом году, поэтому правительство Японии активно принимает меры по укреплению института семьи, передаёт The Times. Среди таких мер — совершенствование системы детских учреждений и лечение бесплодия за счёт государства.

Одна из причин отказа молодых людей от брака — неспособность найти подходящего партнёра для создания семьи, поэтому правительство взялось за разработку проекта, позволяющего найти пару при помощи искусственного интеллекта, пишет The Times. В ряде префектур уже действуют службы по подбору партнёра, десять из них используют искусственный интеллект. Такие программы уже продемонстрировали более высокую эффективность, пока, правда, в незначительной степени.

Например, в 2018 году префектура Сайтама вложила в эту программу 15 млн иен (£108 тыс.). По сведениям газеты, для граждан такой способ поиска партнёра обходится значительно дешевле — всего 16 тыс. иен (£115), тогда как коммерческим фирмам приходится платить в десятки раз больше.

Помимо традиционных вопросов о возрасте, образовании и доходах для оценки «эмоционального фактора» искусственный интеллект предлагает заполнить анкету из 100 вопросов. Желающим найти вторую половинку необязательно присутствовать на собеседовании лично — анкета может быть отправлена и через приложение в смартфоне.

Прежде чем программа начнёт поиск партнёра, пользователя просят подтвердить серьёзность намерения вступить в брак. Таким образом программа отсеивает пользователей, охотящихся за случайными связями. Местные власти сообщают, что из 38 пар, создавших семью с помощью этой системы, 21 была «соединена» с помощью искусственного интеллекта, передает The Times.