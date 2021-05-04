Le Monde: Брюссель будет постепенно открывать границы под давлением туристических стран

В преддверии летнего сезона Еврокомиссия представила план постепенного расширения списка стран, жителям которых разрешено путешествовать по ЕС в туристических целях, сообщает Le Monde. Издание отмечает, что зависящие от туризма Испания, Португалия и Греция оказывают давление на Брюссель, добиваясь большей свободы передвижения и договариваясь об открытии границ напрямую с другими странами.

С приближением лета Еврокомиссия пытается согласовать возвращение туристов — китайцев, русских, британцев и американцев, — и в то же время угодить тем, кто выступает за очень постепенный подход из-за новых вариантов вируса, пишет Le Monde. В понедельник, 3 мая, руководящий орган ЕС представил свои предложения странам-членам, принимая во внимание, насколько это сложный вопрос: в конечном счёте европейские государства вправе как угодно поступать со своими границами.

Как рассказывает издание, с марта 2020 года Евросоюз запретил необязательные поездки из всех стран, кроме Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда, где показатель заболеваемости за две недели меньше 25 человек на 100 тыс. жителей. Китай также мог претендовать на такие привилегии, однако для этого он должен открыть границы для европейцев. Этого не было сделано — вероятно, из-за роста заболеваемости в Европе: в среднем на 100 тыс. жителей приходится 420 заболевших.

«На самом деле, есть другие страны, где показатель заболеваемости меньше 25, однако этот критерий не является единственным, — подчёркивает один европейский чиновник. — Страны-члены также принимают во внимание такие качественные характеристики, как надёжность данных и взаимность». Для тех государств, что не входят в список, разрешены только поездки по уважительным причинам или по важным семейным обстоятельствам при соблюдении правил, принятых в пункте их назначения.

Теперь же Еврокомиссия предлагает расширить список стран, откуда в Европу могут приезжать путешественники, и включить те государства, где показатель заболеваемости за две недели ниже 100 человек на 100 тыс. жителей. Так, под этот критерий подходят Великобритания (46) или Россия (89), но не США (258), а в самом Евросоюзе только Финляндия (66), Французская Полинезия (29) и Ватикан (0) соответствуют предлагаемым рамкам.

Кроме того, в ЕС хотят открыть границы для людей, которые по крайней мере две недели назад получили последнюю дозу вакцины, разрешённой Европейским агентством лекарственных средств — пока это препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Страны, которые выступают за этот шаг, также могут принимать вакцины, которые прошли регистрацию в ВОЗ. В то же время во время интервью в американской газете The New York Times председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прошедшие вакцинацию американские туристы также смогут приехать в Европу. Как подчеркнула политик, это не освобождает их от необходимости соблюдать меры предосторожности, введённые в пункте назначения.

Наконец, для снижения риска ввоза новых вариантов COVID-19 Брюссель предлагает систему «аварийного тормоза»: она позволит ЕС быстро и согласованно закрыть границы выходцам из стран, где ситуация с коронавирусом резко ухудшится. Все предложенные меры, как надеется Еврокомиссия, позволят избежать хаоса внутри Евросоюза с приближением туристического сезона. Греция, Испания, Португалия и другие страны, больше всего зависящие от туризма, оказывают давление на Брюссель. Они требуют большей свободы передвижения через границы, а некоторые уже приняли меры или проводят обсуждения этого вопроса с не входящими в ЕС странами. Напротив, Франция, Германия и некоторые другие государства остаются приверженцами более осторожного подхода, отмечает Le Monde.