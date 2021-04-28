Euronews: нулевая смертность от COVID-19 в Португалии даёт надежду на скорый коллективный иммунитет

06:08
В России предложили обучать школьников безопасному поведению в соцсетях
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. Копия обращения на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
05:51
СК возбудил уголовное дело по факту истязания ребёнка на Алтае
В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту истязания жительницей города Камень-на-Обиоб находящегося у неё под опекой мальчика. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
05:30
Аналитики выяснили, в каких сферах за год наблюдался наибольший спрос на сотрудников
Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, как менялась активность российских работодателей и соискателей за последний год. Результаты есть в распоряжении RT.
05:06
Число случаев коронавируса в Мексике достигло 2 520 820
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 2 520 820.
04:50
Лавров рассказал о сроках публикации списка недружественных стран
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что российское правительство в скором времени представит список недружественных стран.
04:28
Колумбия получила 1 млн доз китайской вакцины от коронавируса
В Колумбию доставили партию из не менее 1 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщил колумбийский президент Иван Дуке.
04:09
«Прогресс МС-14» отстыковался от МКС
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС).
03:48
Число случаев коронавируса в Аргентине превысило 2,9 млн
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Аргентине возросло на 25 495 и достигло 2 905 172.
03:27
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
03:08
В Колумбии за сутки зафиксировали более 17 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии за сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 17 578 и достигло 2 804 881.
02:52
Россия по буллитам проиграла Финляндии на юниорском ЧМ по хоккею
Сборная России потерпела поражение от национальной командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.
02:34
В России за сутки потушили 89 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за сутки потушили 89 природных пожаров на площади более 13 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
02:06
Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN заявил, что переговоры с Россией по ряду вопросов возможны в том случае, если не будет «эскалации» со стороны Москвы.
02:04
Большунов прокомментировал слухи о возможном переходе в биатлон
Действующий двукратный обладателем «Большого хрустального глобуса» в лыжных гонках Александр Большунов прокомментировал спекуляции о его возможном переходе в биатлон.
01:54
Лыжник Большунов: не знаю, почему впереди с норвежцами оказываюсь только я
Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов высказал мнение о своём соперничестве с норвежскими лыжниками.
01:41
В Бразилии за сутки выявили более 72 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Бразилии возросло на 72 140, достигнув 14 441 563.
01:38
Джокович снялся с турнира ATP в Мадриде
Первая ракетка мира серб Новак Джокович принял решение сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в испанском Мадриде.
01:23
Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь из-за иранских катеров
Корабль ВМС США в Персидском заливе произвёл предупредительные выстрелы после приближения катеров военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР). Об этом сообщают ВМС Соединённых Штатов.
01:23
Капитан «Челси»: мы знали, что против «Реала» будет тяжело
Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал ничейный исход первого матча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
01:04
Зидан доволен игрой «Реала» в полуфинале ЛЧ с «Челси»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный исход первого матча с лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
01:04
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 657 510 случаев заболевания коронавирусом.
00:56
Азар: всегда приятно выходить на поле против друзей, но сейчас я выступаю за «Реал»
Бельгийский форвард мадридского «Реала» Эден Азар прокомментировал ничейный исход первого матча с лондонским «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
00:45
Тухель — о ничьей с «Реалом»: придётся смириться с 1:1
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничейный исход первого матча с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
00:37
Состоялась жеребьёвка Арабского кубка ФИФА в Катаре
Состоялась жеребьевка Арабского кубка Международной федерации футбола (ФИФА) 2021 года в Катаре.
00:17
Байден рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в США
Американский президент Джо Байден сообщил, что с момента его инаугурации в США применили более 215 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.
23:58
Захарова выступила против политических игр в вопросе вакцинации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сфера вакцинации не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики.
23:57
Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов
Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел на четвёртое место по голам в Лиге чемпионов УЕФА.
23:50
«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала ЛЧ
Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
23:44
Попова провела переговоры с представителями ВОЗ
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
23:43
Карякин: Ян должен сделать спортивный подвиг в матче с Карлсеном
Бывший претендент на мировую шахматную корону россиянин Сергей Карякин высказал мнение о шансах своего соотечественника Яна Непомнящего в предстоящем матче с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
23:29
В Белом доме прокомментировали переговоры по иранской ядерной сделке
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что продолжение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе является обнадёживающим.
23:28
Пулишич стал первым американцем, забившим в полуфинале ЛЧ
Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич стал первым футболистом из США, забившим в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
23:18
УНИКС проиграл «Монако» в первом матче финала баскетбольного Еврокубка
Казанский УНИКС потерпел поражение от «Монако» в первом матче серии финала баскетбольного Еврокубка.
23:14
Террористы совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:06
Экономист оценил решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими
Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько прокомментировал решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
23:06
Лидер группы Animal ДжаZ прокомментировал переезд «Нашествия» в Подмосковье
Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий прокомментировал переезд фестиваля «Нашествие» в Московскую область.
23:05
Ягудин высказался о переходе Тарасовой и Морозова к Тутберидзе
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал переход спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе.
23:05
Критик оценил перспективы кинопроката
Кинокритик Егор Москвитин оценил перспективы кинопроката.
23:03
Хелависа прокомментировала проведение «Нашествия» в Серпухове
Лидер группы «Мельница» Хелависа прокомментировала проведение фестиваля «Нашествие» в подмосковном Серпухове.
23:02
В Национальной родительской ассоциации оценили рекомендацию о каникулах в мае
Сопредседатель Национальной родительской ассоциации Галина Осокина прокомментировала сообщение о том, что Минпросвещения России рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая.
23:01
Галанин оценил сообщения о проведении «Нашествия» в Подмосковье
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин оценил сообщения о проведении фестиваля «Нашествие» в подмосковном Серпухове.
23:00
В Альянсе туристических агентств оценили ситуацию с ценами на отдых на Кипре
Член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с ценами на отдых на Кипре.
22:58
В администрации США прокомментировали ответные меры России на санкции
США планируют провести «откровенный разговор» с Россией об ответных мерах Москвы на американские санкции.
22:54
Слуцкая: для Тутберидзе работа с Тарасовой и Морозовым это новый опыт, новый вызов
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала переход спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе.
22:47
В Росавиации рассказали о ситуации с вывозом россиян из Турции
В Росавиации сообщили, что семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции.
22:37
Посол Колумбии в России сообщил, что привился «Спутником V»
Посол Колумбии в России Альфонсо Лопес Кабальеро сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
22:27
СМИ: Азмун попал в сферу интересов «Валенсии»
Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов испанской «Валенсии».
22:24
Российские военные добились прекращения огня в сирийской Хасеке
Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) приложил усилия для прекращения огня и стабилизации обстановки в городе Эль-Камышлы сирийской провинции Хасеке.
22:12
В Росавиации рассказали о вывозных рейсах из Танзании
В Росавиации сообщили, что из Танзании в Россию по состоянию на 27 апреля с начала вывозной кампании (15 апреля) «выполнено 12 рейсов, перевезены 4,1 тыс. пассажиров».
22:05
Авербух считает, что переход к Тутберидзе пойдёт на пользу Тарасовой и Морозову
Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал переход спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе.