Spiegel: число жертв коронавируса в Индии может превышать данные властей в пять раз

По официальным данным, более четверти миллиона человек в Индии стали жертвами коронавируса, ежедневный прирост смертности составляет примерно 4 тыс. Однако индийским журналистам удалось выяснить, что реальные цифры могут быть в пять раз выше, пишет Der Spiegel. Власти пытаются «не распространять панику», а за пределами крупных городов, куда сейчас перемещается коронавирус, система здравоохранения «почти отсутствует». Кроме того, опасаясь позора, индийские семьи зачастую сами скрывают диагноз.

Журналист Раджеш Патхак захотел узнать: сколько людей в Индии на самом деле умирает от коронавируса или с коронавирусом? Для этого он направил своих репортёров наблюдать за больницами, пишет Der Spiegel.

12 апреля администрация города Ахмедабада сообщила о 20 жертвах коронавируса. В тот же день рядом с единственной городской больницей, принимающей больных коронавирусом, журналисты Патхака насчитали 63 мешка с телами. 5 мая в Вадодаре от коронавируса умирает не менее 83 человек, по официальной статистике — 13. 13 мая журналисты увидели, как из больницы в Джамнагаре вывозят 58 мешков — в шесть раз больше, чем сообщила городская администрация. В начале месяца 6 из 16 страниц выпуска местной газеты было заполнено некрологами. «Мы знали, что что-то не сходится», — отметил Патхак.

По официальным данным, каждый день в Индии от последствий коронавируса умирает 4 тыс. человек. Но журналистские расследования показывают, что реальные цифры, вероятно, во много раз выше. Во многих частях страны существует значительное расхождение между данными, публикуемыми властями, и данными, сообщаемыми похоронными бюро и сотрудниками больниц. Городские власти объявляют, что новых случаев смерти от коронавируса не выявлено, а на фотографиях, сделанных в тот же день, видны перегруженные крематории. Министр здравоохранения хвастается, что в Индии один из самых низких уровней смертности в мире, а врачи скорой помощи утверждают, что они почти не спят.

Согласно официальной статистике, на данный момент от коронавируса умерло более четверти миллиона индийцев, и по предварительным оценкам, это число может быть в пять раз выше. По сравнению со многими развитыми странами уровень смертности в Индии действительно низкий, что может быть связано с численностью её населения. Но общественность, вероятно, никогда не узнает, сколько жителей Индии за последние несколько недель на самом деле умерло от этой болезни. Расследование журналистов также не даст полного представления об истинных масштабах трагедии, отмечает Der Spiegel.

Патхак возглавляет газету Sandesh в городе Ахмедабад в штате Гуджарат. То, что официальные числа занижены, он узнал случайно. Женщина с дочерью заметила два мешка с телами на носилках в больнице в Гандинагаре. Сотрудники больницы сказали, что эти люди скончались от коронавируса. Женщина рассказала об этом Патхаку. «По данным властей, во всём городе не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19», — сказал Патхак. Во всём штате в тот день официально их было всего девять.

Журналист рассказал, что 11 апреля его репортёры провели 17 часов около больницы в Ахмедабаде. Они сфотографировали выезжающую машину скорой помощи, записали номера, а после поговорили с информаторами в больницах. «Мы хотели задокументировать всё, чтобы иметь доказательства», — говорит Патхак. В общей сложности его коллеги насчитали 69 мешков с телами, дополнительно завёрнутыми в пластик, что свидетельствует о том, что эти люди умерли от коронавируса. Но официальное число было намного меньше — всего 20.

Наряду с официальными данными Sandesh ежедневно публиковал статистические данные по семи крупным городам. «Иногда наши числа были в пять раз больше, а иногда даже в десять раз больше», — отмечает Патхак.

По словам Патхака, через несколько дней журналисты посетили 21 городской крематорий. Они разговаривали с гробовщиками и подсчитывали, сколько раз в день в крематориях разжигали погребальные костры. Многие из погибших были сожжены с особой осторожностью — в соответствии с рекомендациями по коронавирусу. Судя по всему, эти люди умерли от коронавируса. Тем не менее у большинства из 200 умерших в свидетельствах о смерти стояли иные диагнозы: «инфаркт», «пневмония», а иногда и просто «болезнь». «Во многих случаях в качестве причины смерти врачи указывают основное заболевание, например, диабет, независимо от того, болел ли пациент коронавирусом», — утверждает Патхак.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, такого происходить не должно. Но исследование, опубликованное в мае в научном журнале The BMJ, свидетельствует о том, что число жертв коронавируса в мире может быть вдвое больше, чем официально известно — почти 7 млн человек. Даже богатые страны, такие как Великобритания или США, недооценивают число смертей примерно на 40% и 58% соответственно. В развивающихся странах, таких как Мексика или Египет, число незарегистрированных случаев, вероятно, значительно выше. Авторы научного исследования считают, что число смертей от коронавируса в Индии почти в три раза выше.

Однако в случае с Индией возникает сразу несколько проблем. Во-первых, даже в докризисные времена в большинстве случаев врачи не выдавали свидетельства о смерти. В Индии нет данных об избыточной смертности, то есть о том, насколько увеличилось число смертей по отношению к нормальным значениям на основе тенденций прошлых лет, или их очень трудно найти.

В некоторых штатах на больницы оказывается политическое давление для снижения показателей. Например, в Уттар-Прадеше, штате на севере страны, главный министр потребовал «не распространять панику». Больнице, рассказавшей о нехватке кислородных баллонов, пришлось иметь дело с полицией.

Иногда числа оказываются заниженными и потому, что родственники пытаются обойти строгие правила похорон или опасаются позора, связанного с болезнью. Это особенно заметно сейчас, когда пандемия распространяется из городов в деревни.

В городе Ахмедабад, где базируется команда Патхака, например, ситуация уже улучшается. По словам журналиста, количество некрологов сократилось вдвое. «Многие больницы сообщают о пустых койках, пик второй волны уже позади. Сейчас вирус свирепствует в деревнях», — отмечает Патхак.

За пределами городов, куда сейчас перемещается вирус, система здравоохранения в Индии «почти отсутствует». Многие люди умирают дома без медицинской помощи и результатов теста. Другие при плохом самочувствии не обращаются в больницы из опасений заразиться по-настоящему. Редакционная группа Патхака прекратила расследование. «У нас в штате Гуджарат около 80 тысяч деревень. Практически невозможно сказать, что там происходит», — рассказывает журналист.

Во всём драматизме это проявилось в Бихаре, бедном штате на севере Индии. На этой неделе десятки тел вынесло на берег Ганга. Пока неясно, от чего погибли эти люди и как попали в воду. Но несколько жителей деревни рассказали индийским телеканалам, что тела были завёрнуты в защитный материал — как это часто бывает при смерти от коронавируса, пишет Der Spiegel.