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NTD: индуисты обмазываются навозом в поисках защиты от COVID-19
Некоторые индуисты каждую неделю приходят в хлев, чтобы обмазать себя пятью продуктами, которые производят коровы: навозом, мочой, молоком, топлёным маслом и йогуртом — а потом начинают практиковать йогу. По словам сторонников такого метода, это позволяет им укрепить иммунитет и поднять уровень жизненной энергии, чтобы защититься от новой вспышки COVID-19 в Индии, передаёт NTD.

Индийские врачи призывают людей не использовать коровий навоз для профилактики COVID-19. Они говорят, что наукой пока не доказана эффективность экскрементов этого животного, которое в Индии считается священным, наоборот, это может быть опасно.

Я ЯЙАЛАЛ, врач: Если говорить о научных трудах и экспериментах — то нигде не было доказано, что коровий навоз помогает в лечении или улучшает иммунитет перед коронавирусной инфекцией. Люди также должны понимать, что использование коровьих экскрементов только усилит вероятность природно-очаговых или инфекционных заболеваний.

В штате Гуджарат на западе Индии некоторые индуисты раз в неделю приходят в хлева и обмазывают себя пятью продуктами, которые производят коровы: навозом, мочой, молоком, топлёным маслом и йогуртом. Потом они начинают практиковать йогу.

ГАУТАМ МАНИЛАЛ БОРИСА, участник лечения навозом: Сюда приходят те, кто противостоит коронавирусу, включая врачей! Они считают, что такая терапия улучшает их иммунитет, и они без страха могут идти к пациентам.

УДДХАВ ДИЛИП БХАТИЯ, участник лечения навозом: Мы начали обмазываться пятью продуктами каждое воскресенье. Это заряжает меня энергией и позитивным настроем. Теперь я не боюсь никаких трудностей!

Индуисты полагаются не только на то, что корова это священное животное. Они также обосновывают свои действия с научной точки зрения.

ГАУТАМ МАНИЛАЛ БОРИСА: Сегодня самые большие опасения вызывает то, что мы не получаем витамин В12, а его очень много в навозе! Если смешать навоз с коровьей мочой и намазать этим тело, то витамин впитывается.

На протяжении веков индуисты использовали коровий навоз для уборки своих домов и для молитвенных ритуалов. Они считают, что он обладает лечебными и антисептическими свойствами.

Индия одна из самых пострадавших от пандемии стран мира: здесь зарегистрировано более 22 миллионов случаев заболевания и более 246 тысяч смертей. Эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в 5—10 раз больше.

Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.
 

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