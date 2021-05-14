WION: «долгожданная хорошая новость» — «Спутник-V» будет доступен в Индии уже на следующей неделе

К декабрю у Индии будет более двух миллиардов доз вакцин против COVID-19, сообщает WION со ссылкой на заявление властей страны. При этом, как передаёт телеканал, в список препаратов, которые будут доступны населению, вошёл «Спутник V», но не вошли препараты Pfizer и Moderna. Советник индийского правительства также заверил сограждан, что российская вакцина появится на рынке уже на следующей неделе.

Главная новость этого часа: к декабрю у Индии будет более двух миллиардов доз вакцины, чтобы привить своих граждан от вируса. Высокопоставленный советник индийского правительства объявил об этом в четверг.

В.К. ПОЛ, сотрудник экспертного центра NITI Aayog: Если всё пойдёт по плану, начиная с августа и до декабря у Индии будет 2 миллиарда 160 миллионов доз вакцин. Можете сделать скидку на риски, но мы с гордостью заявляем, что через шесть-семь месяцев — вообще-то, даже пять месяцев — два миллиарда доз вакцины будут произведены в Индии и для индийского народа. Не нужно сомневаться: по мере того как мы движемся вперёд, вакцины будут для всех.

Это заверение со стороны индийского правительства появилось на фоне жалоб растущего числа штатов на нехватку вакцин. В ходе ежедневного брифинга, посвящённого вопросам здравоохранения, В.К Пол, член индийской Комиссии по планированию, заявил, что в будущем для использования будут доступны и другие вакцины помимо препаратов CoviShield и Covaxin. По словам представителя индийского Министерства здравоохранения, начиная с августа и до декабря в Индии появятся восемь вакцин, включая препарат СoviShield производства компании AstraZeneca и Института сыворотки крови, Covaxin компании Bharat Biotech, препарат Bio E, Novavax, «Спутник V», вакцина в виде капель для носа Bharat Biotec, вакцина мРНК компании Gennova и ДНК-вакцина производства Zydas Cadila.

При этом индийское Министерство здравоохранения не включило вакцины против COVID-19 компаний Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и Sinopharm в список доступных населению. Пол также заявил, что правительство ведёт переговоры с производителями и официально обратились к ним с вопросом о том, хотят ли они высылать дозы препаратов или производить их в Индии. В апреле правительство утвердило рекомендации для использования в экстренных случаях вакцин против COVID-19, одобренных в США, Европе, Японии и Великобритании.

Индийские штаты также планируют устроить международные тендеры, чтобы обеспечить себя вакцинами. Власти штата Уттар-Прадеш заявили, что потратят более миллиарда долларов на приобретение вакцин. Ранее на этой неделе федеральное правительство провело предварительные переговоры с такими компаниями, как Pfizer, и местным дистрибьютером вакцины «Спутник V».

Пол также поделился столь необходимой хорошей новостью, рассказав о прибытии посылок с российским «Спутником V» в Индию, а также о том, что российский препарат появится на рынке на следующей неделе.

В данный момент Индия сражается со второй смертоносной волной заражений COVID-19. Успешная реализация плана вакцинации, очевидно, позволит ей получить передышку, а также помощь, в которой она нуждается , чтобы побороть вирус. Масштабная кампания по вакцинации в Индии началась в январе. До сих пор в стране использовалась вакцина, разработанная Оксфордом и компанией AstraZeneca CoviShield собственного производства. Индия — одна из немногих стран в мире, где всё взрослое население имеет право на получение прививки от ковида. В по состоянию на эту среду в стране уже использовано более 170 миллионов доз вакцин.

Дата выхода в эфир 14 мая 2021 года.