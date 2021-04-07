Euronews: «зелёная экономика» повышает риски для морских экосистем

Переход к «зелёной экономике» усиливает спрос на альтернативные источники энергии. Однако учёные предупреждают, что глубоководная добыча полезных ископаемых может нанести непоправимый ущерб морским экосистемам. Поэтому до старта любых новых проектов необходимо проводить углублённые исследования, чтобы обеспечить наиболее эффективную защиту окружающей среды, передаёт Euronews.
Глобализация и дефицит источников энергии подогревает интерес бизнеса и правительств к глубоководной разработке морского дна. Но учёные предупреждают, что такой метод добычи ресурсов чреват серьёзным ущербом для окружающей среды.
На прошлой неделе BMW, Volvo и Google первыми из международных компаний поддержали инициативу ввести мораторий на использование полезных ископаемых, добытых со дна мирового океана — до тех пор, пока не будет обеспечена эффективная защиты морской среды.
ДУГЛАС МАККОЛИ, профессор кафедры океанологии Института морских наук в Калифорнийском университете: Сегодня на рынке нет полезных ископаемых, добытых со дна моря или океана. Но мы видим усилия по открытию доступа к глубоководным ресурсам для цепочек поставок, которые создаются для производства батарей электромобилей. Это подходящий момент, чтобы принять решение. И у нас есть уникальная возможность сделать это сейчас, а не потом: решить, сопоставимы ли преимущества глубоководной добычи с долгосрочным влиянием на «здоровье» мирового океана и экосистем.
В ближайшие годы выполнение обязательств по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и переход к «зелёной экономике» повысят спрос на альтернативные источники энергии. Эксперты говорят, что для сбора данных и проведения исследований пока ещё есть время.
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) считает необходимым внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, смогут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитационную продукцию.
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.
В Государственную думу внесён законопроект о возможности использования медицинских препаратов офф-лейбл для лечения детской онкологии. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Андрей Петренко, гендиректор компании «РайтКонф» — официального партнёра Zoom в России, прокомментировал в беседе с RT решение Zoom Video Communications запретить своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису российским государственным учреждениям и госкомпаниям.
Российский лидер Владимир Путин на встрече в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что объём производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в России уже является достаточным для того, чтобы удовлетворить внутрироссийскую потребность в препарате.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пациенты старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения из-за коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому вакцинация им жизненно необходима.
Власти германской федеральной земли Бавария заключили меморандум с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о намерении закупить вакцину от коронавируса «Спутник V» после её допуска на рынок ЕС, сообщил министр здравоохранения региона Клаус Холетчек.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в первом чтении проекта об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности.