Euronews: «зелёная экономика» повышает риски для морских экосистем

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17:58 В РПЛ рассказали о работе сервиса Премьер Pass На матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в тестовом режиме продолжает работу сервис Премьер Pass, который даёт возможность доступа на стадионы через выделенные турникеты с помощью смартфона.

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17:45 Итальянский портал сравнил Кокорина с Балотелли Итальянский футбольный портал опубликовал статью о российском форварде «Фиорентины» Александре Кокорине, сравнив его со скандальным экс-нападающим сборной Италии Марио Балотелли.

17:44 В ЕМА призвали внести тромбоз в список побочных эффектов AstraZeneca Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) считает необходимым внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).

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17:42 Хуснуллин оценил спрос на ипотеку среди россиян Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил спрос на ипотеку среди россиян.

17:31 «Авангард» выступил с заявлением по ситуации с Емелиным В ХК «Авангард» выступили с официальным заявлением по капитану команды Алексею Емелину, который был транспортирован из Казани в Москву и помещён в НИИ им. Склифосовского.

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17:18 CAS сократил срок дисквалификаций легкоатлетов Ухова, Галицкой, Кондаковой и Школиной Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил сроки дисквалификации российских легкоатлетов Ивана Ухова, Екатерины Галицкой, Юлии Кондаковой и Светланы Школиной.

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17:03 Баюл обвинила Загитову в плагиате её костюма 1995 года Олимпийская чемпионка 1994 года фигуристка Оксана Баюл поделилась фотографиями платья победительницы Игр-2018 Алины Загитовой и своего наряда 1995 года.

17:02 Блогеру Билу предъявлено обвинение в связи с ДТП в центре Москвы Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била, заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы.

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16:53 Бригада арбитров под руководством Левникова отработает матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обслужит бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.

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