СТРАНА: украинцы продолжают уезжать на заработки в Польшу несмотря на меньшую зарплату и тяжёлые условия труда

Из-за того что на Украине жить становится всё сложнее, эксперты по трудоустройству прогнозируют массовый отток украинцев на заработки, в том числе на сезонный сбор урожая в соседнюю Польшу. Как пишет «СТРАНА», хотя мигрантам несколько срезали зарплату в сравнении с доковидными временами, а условия труда очень сложные, украинцы продолжают лидировать среди трудовых мигрантов в Польше.

Пока для большинства украинцев границы ЕС второй год остаются закрытыми из-за пандемии, сезонным работникам дают зелёный свет. Как пишет «СТРАНА», в Польше в этом году ждут массового наплыва украинских трудовых мигрантов на поля, поскольку с конца мая — начала июня стартует активный сезон сбора урожая клубники, черешни, смородины. Для въезда нужен лишь тест на коронавирус и разрешение на сезонную работу на 9 месяцев, которое оформляют в визовых центрах. Однако при этом сезонным работникам несколько срезали зарплату в сравнении с доковидными временами. Из-за того что на Украине жить все хуже, эксперты по трудоустройству прогнозируют ещё более массовый отток на заработки, в том числе на сбор урожая. Журналисты издания узнали, что ждет сезонных рабочих в Польше в этом году.

Как отмечает автор статьи, несмотря на локдауны, украинцы продолжают лидировать среди мигрантов в Польше. По данным местного министерства труда, за год пандемии более 300 тыс. граждан Украины получили долгосрочные разрешения на работу, что составляет свыше 70% от всех разрешений. Однако из-за карантина оплату труда немного снизили.

«В мае начинается сбор клубники, платят 2,5-3,5 злотых за лукошко, а не 4-5 злотых, как до пандемии», — говорит специалист по трудоустройству Инна Мыць.

Соцсети пестрят объявлениями о наборе на сезонные работы в Польшу, где обещают бесплатное проживание, комфортные условия и питание, но нередко по приезду оказывается, что «удобства» — это 10-20 человек в комнате в домике, похожем на сарай, спать приходится чуть ли не на досках, а кормят бутербродом с похлёбкой. Но даже в таких условиях, по словам Мыць, предпочитают тех мигрантов, которые уже находятся в Польше, чем «заморачиваться» с приглашением и устраивать их на карантин после въезда — это ведь простой и убытки.

В самой Польше ситуация со сбором ягод — на грани катастрофы. Как считают эксперты, польские садоводы попали в ловушку дешевой рабочей силы.

По словам экономиста департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрея Ярмака, относительно низкая себестоимость сбора ягод позволяла Польше меньше заботиться о качестве продукции, так как они могли легко перебить любую цену на продукцию из стран ЕС.

«Рабочих рук в Польше ощутимо не хватает. Урожай не успевают собирать вовремя. А производство таких ягод, как малина и клубника, уже начинает уменьшаться именно из-за того, что трудно найти нужное количество работников. В прошлые годы пришлось оставить на деревьях значительную часть урожая вишни. Подобная ситуация была по малине и клубнике», — говорит Ярмак.

В этом году в Польше ждут рекордный урожай, который некому собирать. Местные садоводы ищут альтернативу рабочей силе с Украины, но не могут найти. Думали зазывать вьетнамцев, которые славятся своей трудоспособностью, но, подсчитав, поняли, что они обойдутся значительно дороже украинцев: дорога в Польшу из Вьетнама стоит недёшево.

«Для ушей украинцев очень часто эти дискуссии неприятны, ведь они иногда похожи на сравнение продуктивных качеств животных. Когда польские садоводы говорят, что украинцы выше ростом, сильнее, закалённее и выносливее, чем работники из других стран, понимаешь, почему наши люди ищут альтернативы Польше для сезонного трудоустройства», — говорит Ярмак.